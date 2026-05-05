5 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Se viene un diluvio torrencial en Buenos Aires: máxima alerta por tormentas eléctricas fuertes

Alerta por ciclogénesis en la Ciudad: pronostican tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y posible granizo.

Por
Se esperan precipitaciones en las próximas horas en el AMBA.

Se esperan precipitaciones en las próximas horas en el AMBA.

Télam

El clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desmejoraría este martes 5 de mayo de 2026 con aumento de la nubosidad, humedad elevada y un escenario que anticipa un cambio brusco. Aunque la jornada transcurría sin fenómenos de relevancia, los especialistas coinciden en que se trata de la antesala de un evento meteorológico significativo que impactará de lleno en las próximas horas.

Se espera el arribo de tormentas y viento fuerte sobre Buenos Aires. 
Te puede interesar:

Inminente arribo de una ciclogénesis a Buenos Aires: cuándo llegan las tormentas y fuertes ráfagas de viento

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para la Ciudad y el AMBA ante el avance de una ciclogénesis, un proceso de formación de un centro de baja presión que provocará un deterioro marcado de las condiciones en el clima. Según el organismo, el miércoles 6 de mayo será la jornada más crítica, con un aumento sostenido de la inestabilidad desde las primeras horas del día.

Durante el miércoles, las lluvias comenzarán de forma intermitente, pero se intensificarán hacia la tarde. Para la noche se espera el momento más complejo, con tormentas eléctricas fuertes, alta frecuencia de descargas, posible caída de granizo y precipitaciones intensas que podrían acumular entre 20 y 50 milímetros de caída de agua en lapsos cortos.

El fenómeno en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores estará acompañado por ráfagas de viento del sector este que podrían superar los 70 km/h, lo que incrementa el riesgo de anegamientos, caída de ramas y complicaciones en la vía pública. Ante este panorama, se recomienda evitar circular durante tormentas intensas, asegurar objetos en balcones y terrazas, no manipular artefactos eléctricos durante la actividad eléctrica y mantenerse informado a través de canales oficiales.

Cuándo terminan las lluvias en Buenos Aires

El miércoles 6 de mayo concentrará el peor escenario del clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con lluvias persistentes y tormentas fuertes, especialmente hacia la noche. Sin embargo, las precipitaciones no finalizarán ese mismo día.

Pronóstico_Miércoles7Mayo2026
El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional.

El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional.

El jueves 7 de mayo marcará un punto de inflexión: si bien aún podrían registrarse lluvias durante las primeras horas, el fenómeno comenzará a ceder gradualmente con la rotación del viento al sector sudoeste, lo que dará paso a una mejora progresiva de las condiciones.

A partir del viernes 8 de mayo y durante el sábado 9, el tiempo se estabilizará, pero con un cambio marcado en las temperaturas. Se espera un fuerte descenso térmico, con mínimas que rondarán los 8°C en el Conurbano bonaerense debido al ingreso de una masa de aire frío de características polares.

Para el domingo 10 de mayo, el pronóstico anticipa condiciones de tiempo estable, seco y frío, de manera que se consolidará el fin del período de lluvias y tormentas en el AMBA, aunque con un ambiente mucho más fresco en comparación con los días previos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las ráfagas podrán superar los 100 km/h en varias zonas este lunes.

Alertan por una ciclogénesis que impacta en el AMBA: viento, tormentas y frío invernal

Hay alerta amarilla por viento en tres provincias.

Llega otra ciclogénesis al AMBA: domingo frío y con alerta meteorológica por viento

La Feliz es, aun con su cambiante clima, de las ciudades más visitadas de Argentina durante todo el año. 

Mar del Plata entre las ciudades más difíciles de pronosticar: ¿Mito urbano o realidad?

El Gran Premio de Miami se adelanta tres horas. 

La Fórmula 1 adelantó el Gran Premio de Miami por riesgo de tormenta eléctrica

Se esperan tormentas en Misiones, Corrientes y Formosa. 

Nueva irrupción de aire frío trae lluvias y bajas temperaturas: rige una alerta amarilla por tormentas

En Buenos Aires se esperan chaparrones débiles durante la tarde del 1°de mayo. 

Fin de semana pasado por agua: rige una alerta naranja por tormenta para 6 provincias

Rating Cero

La serie Margarita funciona como spin off de Floricienta.

Cris Morena celebró el regreso de Margarita: los detalles de la nueva temporada

La periodista lanzó una empresa orientada a capacitaciones para compañías y equipos de trabajo.

Era una figura de El Trece, se fue del canal e inició una nueva vida: ahora es empresaria

El exfutbolista profesional fue acusado de violencia de género.

"Se fue el violento": Nazareno Pompei fue eliminado de Gran Hermano tras una fuerte discusión con Pincoya

¿Cómo fue la separación de Silvina Escudero tras 9 años de pareja?.

Los detalles: cómo fue la separación de Silvina Escudero tras 9 años de pareja

La diosa argentina Pampita se habría separado del polista Martín Pepa.

Separados: así fue el mensaje que se filtró de Pampita confirmando qué pasó con su relación

Eugenia Quevedo cantó Fuiste tú ﻿junto a Ricardo Arjona.

La angustia de Eugenia Quevedo luego de cantar junto a Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

últimas noticias

La serie Margarita funciona como spin off de Floricienta.

Cris Morena celebró el regreso de Margarita: los detalles de la nueva temporada

Hace 12 minutos
La familia de Pablo Grillo pidió la elevación a juicio oral del gendarme acusado

La familia de Pablo Grillo pidió la elevación a juicio oral del gendarme acusado

Hace 25 minutos
La Libertad Avanza ploteó una sala de Diputados con un león.

Polémica en Diputados: La Libertad Avanza ploteó una sala del Congreso con un león violeta

Hace 28 minutos
play

¿Cuánto cuesta construir una cascada como la de Manuel Adorni?

Hace 31 minutos
El vocero presidencial y funcionario que coordina la mesa de ministros del Ejecutivo, en el ojo dela tormenta 

Así es la cascada que tiene Manuel Adorni en la pileta de su casa en el country Indio Cua

Hace 34 minutos