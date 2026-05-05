Se viene un diluvio torrencial en Buenos Aires: máxima alerta por tormentas eléctricas fuertes Alerta por ciclogénesis en la Ciudad: pronostican tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y posible granizo. Por + Seguir en







Se esperan precipitaciones en las próximas horas en el AMBA. Télam

El clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desmejoraría este martes 5 de mayo de 2026 con aumento de la nubosidad, humedad elevada y un escenario que anticipa un cambio brusco. Aunque la jornada transcurría sin fenómenos de relevancia, los especialistas coinciden en que se trata de la antesala de un evento meteorológico significativo que impactará de lleno en las próximas horas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para la Ciudad y el AMBA ante el avance de una ciclogénesis, un proceso de formación de un centro de baja presión que provocará un deterioro marcado de las condiciones en el clima. Según el organismo, el miércoles 6 de mayo será la jornada más crítica, con un aumento sostenido de la inestabilidad desde las primeras horas del día.

Durante el miércoles, las lluvias comenzarán de forma intermitente, pero se intensificarán hacia la tarde. Para la noche se espera el momento más complejo, con tormentas eléctricas fuertes, alta frecuencia de descargas, posible caída de granizo y precipitaciones intensas que podrían acumular entre 20 y 50 milímetros de caída de agua en lapsos cortos.

El fenómeno en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores estará acompañado por ráfagas de viento del sector este que podrían superar los 70 km/h, lo que incrementa el riesgo de anegamientos, caída de ramas y complicaciones en la vía pública. Ante este panorama, se recomienda evitar circular durante tormentas intensas, asegurar objetos en balcones y terrazas, no manipular artefactos eléctricos durante la actividad eléctrica y mantenerse informado a través de canales oficiales.

Cuándo terminan las lluvias en Buenos Aires El miércoles 6 de mayo concentrará el peor escenario del clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con lluvias persistentes y tormentas fuertes, especialmente hacia la noche. Sin embargo, las precipitaciones no finalizarán ese mismo día.