16 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Un profesor de kickboxing fue imputado por grooming tras acosar a sus alumnas menores de edad

El sospechoso, de nacionalidad extranjera, fue buscado por la Justicia durante varios días y se entregó en las últimas horas. Se le tomará declaración y continuará la investigación.

Por
El profesor fue imputado acusado de grooming.

El profesor fue imputado acusado de grooming.

Un profesor de kickboxing fue imputado por grooming en Córdoba, luego de ser acusado de haber acosado virtualmente a dos alumnas menores de edad que asistían al gimnasio donde daba clases. El sospechoso se entregó luego de ser buscado por varios días por las autoridades.

La vecina de Villa Luzuriaga tenía 47 años.
Te puede interesar:

Quién era Rita Suárez, la mujer de 47 años asesinada frente a sus hijos por delincuentes en La Matanza

El hecho ocurrió en la localidad de Dean Funes, en donde la fiscal de instrucción Analía Cepede encabezó la investigación para poder dar con el acusado. El profesor es un hombre de nacionalidad extranjera, cuya identidad fue preservada por las autoridades.

Había sido buscado por varios días y se presentó en el domicilio que había fijado. Le secuestraron su teléfono celular para que sea sometido a pericias. Pero fue imputado, no así detenido, por el momento.

El fiscal de instrucción explicó que se trata de “una especie de caso de abuso sexual a través de miradas, llamadas y mensajes de texto hacia dos adolescentes”, según informó el portal Mirá el Norte. Las dos menores involucradas ya prestaron declaración en Cámara Gesell bajo la supervisión de especialistas.

El imputado será indagado en los próximos días, donde la Justicia le tomará declaración formal. El proceso penal continúa y los investigadores avanzarán con la recolección de testimonios de allegados, familiares y más testigos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Asesinato en Villa Luzuriaga: el dramático testimonio de una de las vecinas que intentó salvarle la vida a Rita Suárez

La operadora del 911 le dio precisas instrucciones a la madre.

Una operadora del 911 le salvó la vida a un bebé que se había ahogado: el audio desesperante

play

El escalofriante testimonio de una vecina tras el crimen en Villa Luzuriaga: "Escuché un tiro y gritos"

Fernández Lima, el joven fallecido en 1984.

El elemento clave de la investigación sobre el crimen del joven hallado en la excasa de Cerati

play

Una mujer fue asesinada en Villa Luzuriaga: esperaba a su hijo y la mataron para robarle el auto

Le negaron la prisión domiciliaria y tobillera electrónica a Claudio Contardi.

Caso Julieta Prandi: la Justicia le negó la prisión domiciliaria a Claudio Contardi

Rating Cero

Vázquez soportó más de 20 días de funciones con un desgarro en el músculo piramidal.

La impresionante transformación de Nico Vázquez para interpretar a Rocky

Madonna, 60 años de provocación: los momentos más controversiales de la reina del pop.
play

Madonna, 60 años de provocación: los momentos más controversiales de la reina del pop

El Rey del Rock murió a los 42 años.
play

Encierro en Graceland, somníferos y calmantes: cómo fueron las últimas horas de Elvis Presley antes de morir

La mediática felicitó al delantero del Galatasaray en redes sociales.

La indirecta de la China Suárez a Wanda Nara por el gol de Mauro Icardi: "Quisieron humillarte"

La artista actuará durante la primera transmisión en vivo exclusiva de la NFL en YouTube

Karol G abrirá el primer show de medio tiempo de NFL en Brasil: "No se trata sólo de un partido"

La actriz encendió las redes sociales con insinuaciones a su exmarido.

Explosiva: Halle Berry cumplió 59 años, posó en bikini y respondió con ironía a las críticas de su ex

últimas noticias

Anses indicó cuál es el monto de la cuota por un crédito de $2.000.000.

ANSES: cuánto pago de cuota por un crédito por $2 milllones

Hace 9 minutos
Vázquez soportó más de 20 días de funciones con un desgarro en el músculo piramidal.

La impresionante transformación de Nico Vázquez para interpretar a Rocky

Hace 12 minutos
La falta de actualización de datos puede provocar la suspensión del pago.

Cuidado, ANSES: principales causas de un beneficio que ayuda encontrar trabajo

Hace 16 minutos
Este jugador tuvo varias convocatorias a la Selección argentina juvenil.

Es hijo de un histórico de la Selección argentina y seguirá su carrera en España

Hace 18 minutos
play
Madonna, 60 años de provocación: los momentos más controversiales de la reina del pop.

Madonna, 60 años de provocación: los momentos más controversiales de la reina del pop

Hace 28 minutos