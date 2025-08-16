Un profesor de kickboxing fue imputado por grooming tras acosar a sus alumnas menores de edad El sospechoso, de nacionalidad extranjera, fue buscado por la Justicia durante varios días y se entregó en las últimas horas. Se le tomará declaración y continuará la investigación. Por







El profesor fue imputado acusado de grooming.

Un profesor de kickboxing fue imputado por grooming en Córdoba, luego de ser acusado de haber acosado virtualmente a dos alumnas menores de edad que asistían al gimnasio donde daba clases. El sospechoso se entregó luego de ser buscado por varios días por las autoridades.

El hecho ocurrió en la localidad de Dean Funes, en donde la fiscal de instrucción Analía Cepede encabezó la investigación para poder dar con el acusado. El profesor es un hombre de nacionalidad extranjera, cuya identidad fue preservada por las autoridades.

Había sido buscado por varios días y se presentó en el domicilio que había fijado. Le secuestraron su teléfono celular para que sea sometido a pericias. Pero fue imputado, no así detenido, por el momento.

El fiscal de instrucción explicó que se trata de “una especie de caso de abuso sexual a través de miradas, llamadas y mensajes de texto hacia dos adolescentes”, según informó el portal Mirá el Norte. Las dos menores involucradas ya prestaron declaración en Cámara Gesell bajo la supervisión de especialistas.

El imputado será indagado en los próximos días, donde la Justicia le tomará declaración formal. El proceso penal continúa y los investigadores avanzarán con la recolección de testimonios de allegados, familiares y más testigos.