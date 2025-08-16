White Vision regresa al UCM con un aliado/enemigo que puede cambiarlo todo, y un reparto lleno de conexiones con Infinity War y WandaVision.

Han pasado más de tres años desde que White Vision desapareció de nuestras pantallas. Su última aparición fue en el explosivo final de WandaVision en 2021 , cuando abandonó Westview tras recuperar sus recuerdos, dejando a los espectadores con una pregunta que lleva rondando desde entonces: ¿dónde ha estado todo este tiempo? Ahora, esa incógnita empieza a despejarse… y su vuelta viene acompañada de un fichaje que podría cambiar las reglas del juego en el Universo Cinematográfico de Marvel .

En un panel durante la convención Star Trek Las Vegas , el showrunner de Vision Quest, Terry Matalas , confirmó que Todd Stashwick interpretará a Paladin , uno de los personajes más infravalorados de los cómics , pero con un historial que lo convierte en una incorporación fascinante para la trama .

Para entender el peso de este regreso, hay que volver a Vengadores: Infinity War (2018) . En esa película, Vision fue uno de los objetivos principales de Thanos , ya que la Gema de la Mente estaba incrustada en su frente. Tras varios intentos por salvarlo, Wanda Maximoff se vio obligada a destruir la gema, solo para que el Titán Loco retrocediera en el tiempo y lo matara de nuevo, esta vez de forma definitiva.

El personaje parecía haber llegado a su fin, hasta que WandaVision (2021) reveló que S.W.O.R.D. había reconstruido su cuerpo, creando una versión blanca y carente de emociones: White Vision . Su enfrentamiento con la “versión creada por Wanda” terminó en un duelo filosófico, y tras recuperar sus recuerdos, decidió marcharse. Desde entonces, ni rastro de él en el UCM… hasta ahora.

Vision Quest no se limitará a traer de vuelta a Paul Bettany . James Spader regresará como Ultron, el villano de Vengadores: La era de Ultrón (2015) , en lo que será su primera aparición desde entonces. Hay rumores de que podría adoptar una forma humana, lo que añadiría un nuevo matiz a su compleja relación con Vision.

También veremos a T’Nia Miller interpretando a Jacosta, la androide que en los cómics fue diseñada por Ultron como su “compañera” antes de unirse a los Vengadores. Además, el actor Faran Tahir retomará su papel como Raza, visto por última vez en la primera Iron Man (2008), lo que sugiere que Marvel sigue tejiendo conexiones con sus inicios.

Y como guiño a los fans de la ciencia ficción televisiva, habrá un reencuentro de la serie 12 Monkeys: Stashwick compartirá pantalla con Emily Hampshire, quien interpretará a E.D.I.T.H., el sistema de inteligencia artificial introducido en Spider-Man: Lejos de casa (2019). Hampshire sustituirá a Dawn Michelle King, la voz original del programa.

En los cómics, Paladin —cuyo nombre real sigue envuelto en misterio, aunque algunas versiones lo llaman Paul Denning— es un mercenario de moral flexible. No se mueve por ideales heroicos, sino por el mejor postor. Esta ambigüedad lo convierte en un personaje impredecible, capaz de luchar hombro a hombro con un superhéroe un día… y enfrentarse a él al siguiente.

Su traje blindado púrpura y negro, junto a sus lentes especiales y un arsenal de alta tecnología, lo convierten en un profesional letal. Más allá del equipo, cuenta con fuerza, velocidad y resistencia sobrehumanas, además de entrenamiento en artes marciales y espionaje.

todd-stashwick-vision-quest-paladin

En las viñetas ha sido enemigo de Daredevil, aliado ocasional de Spider-Man y socio recurrente de Silver Sable en operaciones de alto riesgo. Su capacidad para moverse en el submundo criminal y en la esfera heroica con la misma soltura le da una versatilidad perfecta para el UCM.

Su incorporación en Vision Quest abre la puerta a varias posibilidades: desde ser contratado por S.W.O.R.D. para dar caza a White Vision, hasta convertirse en un aliado incómodo en una misión que ponga en juego el futuro de varias inteligencias artificiales de Marvel. Además, su carácter adaptable lo convierte en un candidato ideal para cruzarse con otros héroes urbanos en el futuro, como Daredevil o incluso personajes del universo Sony como Silver Sable.

Marvel aún no ha confirmado la fecha de estreno de Vision Quest, pero todo apunta a que llegará a Disney+ en algún momento del próximo año. La serie tiene ante sí el reto de dar continuidad a un personaje que desapareció sin cerrar su arco y, al mismo tiempo, presentar caras nuevas que puedan quedarse en el futuro del UCM.

Con un reparto de lujo, conexiones directas con la historia de Infinity War y WandaVision, y un personaje tan camaleónico como Paladin, esta podría ser una de las producciones más intrigantes y sorprendentes de la actual Fase de Marvel. La gran incógnita es si Vision encontrará un propósito, o si será el objetivo de una cacería que podría cambiarlo para siempre.