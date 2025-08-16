En medio de especulaciones por su salida, el Dibu Martínez no jugó en Aston Villa: los motivos El arquero de la Selección argentina no sumó minutos en el partido entre los Villanos y Newcastle, por la primera fecha de una nueva temporada de la Premier League. Por







El Dibu Martínez no jugó porque arrastra una suspensión de la temporada pasada.

El futuro de Emiliano "Dibu" Martínez en la Premier League sigue siendo una incógnita: en medio de especulaciones por su salida, el arquero de la Selección argentina no sumó minutos este sábado en el partido donde su equipo, Aston Villa, recibió al Newcastle en el comienzo de la temporada 2025-2026 del certamen inglés.

Los hinchas tomaron por sorpresa la imagen del marplatense sentado en las tribunas del Villa Park, estadio que albergó un duelo que terminó 0-0 y sin grandes emociones.

En este marco, si bien el mercado de pases en Europa cierra el 31 de agosto, hay un motivo por el que el Dibu no jugó para el Aston Villa: el arquero arrastra una suspensión en la Premier League debido a que fue expulsado en el último duelo en la temporada pasada, cuando los dirigidos por Unai Emery enfrentaron a Manchester United, el equipo que pretende sumar al guardavalla.

Emiliano Martínez observa desde afuera el encuentro entre Aston Villa y Newcastle. Arrastra una suspensión desde la temporada pasada.



Los números de Emiliano Dibu Martínez en Aston Villa Desde su arribo en la temporada 2020/2021 el arquero obtuvo los siguientes números en un equipo, acostumbrado a no pelear grandes torneos en tiempos modernos.