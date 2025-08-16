16 de agosto de 2025 Inicio
En medio de especulaciones por su salida, el Dibu Martínez no jugó en Aston Villa: los motivos

El arquero de la Selección argentina no sumó minutos en el partido entre los Villanos y Newcastle, por la primera fecha de una nueva temporada de la Premier League.

El Dibu Martínez no jugó porque arrastra una suspensión de la temporada pasada. 
El futuro de Emiliano "Dibu" Martínez en la Premier League sigue siendo una incógnita: en medio de especulaciones por su salida, el arquero de la Selección argentina no sumó minutos este sábado en el partido donde su equipo, Aston Villa, recibió al Newcastle en el comienzo de la temporada 2025-2026 del certamen inglés.

Los hinchas tomaron por sorpresa la imagen del marplatense sentado en las tribunas del Villa Park, estadio que albergó un duelo que terminó 0-0 y sin grandes emociones.

En este marco, si bien el mercado de pases en Europa cierra el 31 de agosto, hay un motivo por el que el Dibu no jugó para el Aston Villa: el arquero arrastra una suspensión en la Premier League debido a que fue expulsado en el último duelo en la temporada pasada, cuando los dirigidos por Unai Emery enfrentaron a Manchester United, el equipo que pretende sumar al guardavalla.

Producto de dicha expulsión, la Premier League determinó que Emiliano Martínez cumpla una fecha de suspensión, por lo que quedó fuera de la convocatoria para el partido de este sábado. Su lugar fue ocupado por el arquero Marco Bizot, flamante incorporación en el mercado de pases europeo.

Los números de Emiliano Dibu Martínez en Aston Villa

Desde su arribo en la temporada 2020/2021 el arquero obtuvo los siguientes números en un equipo, acostumbrado a no pelear grandes torneos en tiempos modernos.

Temporada 2020-21

  • Premier League: 38 partidos, 46 goles recibidos.
  • Copa locales: 0 partidos, 0 goles recibidos.
  • Copas Internacionales: No participó.
  • Totales: 38 partidos, 46 goles recibidos.

Temporada 2021-22

  • Premier League: 36 partidos, 48 goles recibidos.
  • Copas nacionales: 1 partido, 1 gol recibido.
  • Copas Internacionales: No participó.
  • Totales: 37 partidos, 49 goles recibidos.

Temporada 2022-23

  • Premier League: 36 partidos, 38 goles recibidos.
  • Copas Nacionales: 1 partido, 1 gol recibido.
  • Copas Internacionales: No participó.
  • Totales: 37 partidos, 39 goles recibidos.

Temporada 2023-24

  • Premier League: 34 partidos, 48 goles recibidos.
  • Copas Nacionales: 3 partidos, 3 goles recibidos.
  • Copas Internacionales: 10 partidos, 10 goles recibidos.
  • Totales: 48 partidos, 61 goles recibidos.

Temporada 2024-25

  • Premier League: 35 partidos, 48 goles recibidos.
  • Copas nacionales: 4 partidos, 4 goles recibidos.
  • Copas Internacionales: 12 partidos, 12 goles recibidos.
  • Totales: 51 partidos, 65 goles recibidos.

