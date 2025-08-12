Polémica en Córdoba: el hijo de la mujer rescatada desmintió que su madre haya sido reducida a la servidumbre La víctima fue hallada en estado de desnutrición, por lo que fueron imputados su marido y sus cuatro hijos. "Estaba en tratamiento y nunca se quería bañar. No estaba en estado de abandono", afirmó. Por







En medio de la polémica por la mujer que rescataron en Córdoba por presunta reducción a la servidumbre, uno de los hijos imputados desmintió todos los hechos.

Desde Córdoba, Sofía Pérez habló en vivo con David, uno de los hijos de la víctima para La Mañana en C5N, quien se encargó de negar todas las acusaciones que lo imputan y afirmó que su madre "no estaba en estado de abandono".

"Estaba cursando un tratamiento, nunca se quería bañar, le insistíamos pero no quería. Estuvimos siempre para con ella con mi papá", refutó sobre las acusaciones alrededor de que la familia la tenía cautiva y reducida a la servidumbre.

Luego, David aportó que su madre "estaba medicada, pero no quería tomar lo que le daban. Encontrábamos la medicación en el patio. Mi papá la llevó nuevamente a la clínica y firmó el alta voluntaria hace 3, 4 años atrás". Además, sobre el presunto estado de desnutrición, el hombre dijo que "comía poco".

En la misma línea, el hijo indicó que "pedimos ayuda y nunca estuvo sola", por lo que no entiende bien cómo es que alguien pudo haber realizado una denuncia de ese tipo. "Con los vecinos nos llevamos re bien, no sé quién pudo hacer la denuncia, quien lo haya hecho no tiene dimensión de cómo vivimos", señaló.

El padre de la familia, al igual que los hijos, fue uno de los imputados por la causa. David lo defendió y aseguró que "siempre la trataba de la mejor manera, en mi casa jamás existió violencia. Siempre fue un buen padre".