Kate Middleton logró convertir su pelo en una de sus máximas distinciones, aunque no siempre lo haya lucido de manera impecable. A lo largo de más de una década, su estilo capilar evolucionó de un amplio volumen y ondas desordenadas a una terminación pulida, brillante y perfectamente controlada. Este cambio no es fruto de la casualidad, sino de constancia, asesoramiento profesional y una rutina de cuidado planificada al detalle.

El pelo de la Princesa de Gales viene siendo objeto de admiración en todo el mundo, convirtiéndose en una referencia para quienes buscan hacerle frente al frizz sin renunciar al movimiento natural. Su transformación demuestra cómo las herramientas adecuadas, un diagnóstico preciso y tratamientos específicos pueden cambiar por completo la apariencia del pelo, incluso cuando la textura natural presenta desafíos como encrespamiento, grosor o tendencia a ondularse en exceso.

El brillo, la suavidad y el control que exhibe en cada aparición pública son el resultado de un trabajo continuo en el que intervienen tanto productos de alta calidad, como técnicas profesionales y pequeños trucos que cualquiera puede incorporar a su rutina para alcanzar un resultado similar.

Kate Middleton Woman Este es el secreto de Kate Middleton para evitar el encrespamiento del pelo En sus primeros años como miembro de la realeza británica, el cabello de Kate Middleton mostraba un volumen más salvaje y una textura propensa al frizz, especialmente en climas húmedos. Pese a eso, estilistas como Carlos Ortigosa, embajador de L'Oréal Professionnel, coinciden en que la clave de su cambio se encuentra en una estrategia capilar constante y bien diseñada. Lejos de depender únicamente de la genética, la princesa incorporó cuidados profesionales, tratamientos anti-frizz y técnicas de peinado específicas que mantienen su pelo siempre bajo control.

El primer paso es un diagnóstico personalizado para detectar necesidades como sequedad, porosidad o fragilidad. Con esta información, se aplican tratamientos que disciplinan el pelo sin dañarlo, evitando procedimientos agresivos como alisados permanentes. Además, se prioriza la termoprotección antes del uso de herramientas de calor, de forma que el resultado sea duradero pero conserve un aspecto natural y con movimiento.

Ortigosa y otros expertos destacan el uso de aceites ligeros para sellar la hidratación y aportar brillo sin apelmazar, así como la importancia de hidratar en profundidad mediante mascarillas o ampollas nutritivas. Este enfoque permite no solo controlar el encrespamiento, sino también mantener la salud del cabello a largo plazo. Por último, Natalia de la Vega, fundadora de Tacha Beauty y especialista de Pantene, remarca que mantener el pelo hidratado es fundamental, especialmente en ambientes con alta humedad. Recomienda lavar, acondicionar y nutrirlo a diario con sérums reparadores que fortalezcan, suavicen y prevengan el frizz.