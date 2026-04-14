El futbolista de Gimnasia de Jujuy habló por primera vez tras ser liberado: "Estoy arrepentido" Emiliano Endrizzi indicó que nunca fue su intención generar “disturbios” y pidió disculpas públicas luego de gritar “bomba” en el avión a punto de despegar. Por + Seguir en







Emiliano Endrizzi pidió disculpas. Redes sociales

El futbolista de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Emiliano Endrizzi, pidió disculpas luego de gritar “bomba” en el avión a punto de despegar y quedar detenido por una falsa amenaza. “Estoy arrepentido. Nunca fue mi intención provocar disturbios, ni provocar miedo, ni asustar a nadie”, indicó.

“Quería pedir disculpas a los pasajeros, a la aerolínea, a la Policía Aeronáutica, al club, a los hinchas y a toda la gente que se vio afectada”, aseguró el defensor en un video, quien enfrenta una imputación por intimidación pública.

Endrizzi había sido detenido el sábado 12 de abril en el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán en Jujuy luego de asegurar en la cabina del vuelo FO5181 de Flybondi que él llevaba una bomba mientras viajaban a Buenos Aires a disputar un partido de Primera Nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Porquettargasce/status/2043879610983616999&partner=&hide_thread=false "Emiliano Endrizzi"



Porque el jugador de Gimnasia de Jujuy pidió disculpas públicas frente a lo sucedido en el avión. pic.twitter.com/RSOVJZG6lm — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) April 14, 2026 El incidente activó el protocolo de seguridad y derivó en la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y del Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales (Gedex).

“Agradecer al club, que siempre estuvo desde el minuto uno conmigo y mi familia, a la gente que acompañó también estas horas a mí y a mi familia, al hincha por su mensaje”, explicó y aseguró que está “a disposición de la Justicia”.