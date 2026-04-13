Preocupación por la salud de Luis Brandoni: se cayó en su casa y está internado El actor tuvo un accidente doméstico en su domicilio y permanece hospitalizado debido al golpe que sufrió. + Seguir en







Luis Brandoni tiene 85 años.

El actor Luis Brandoni sufrió una caída en su casa y recibió un fuerte golpe, por lo que permanece internado en el Sanatorio Güemes y generó preocupación en sus seguidores, en medio del éxito de ¿Quién es Quién?, la obra de teatro que protagoniza junto a Soledad Silveyra.

En diálogo con Infobae, el productor Carlos Rottemberg confirmó que Brandoni, quien tiene 85 años, se cayó en su domicilio y se encuentra asistido. "Beto está en observación a partir de una caída ocurrida el sábado en su casa. Se suma ahora esto que exige unos días de tiempo para su evaluación y recuperación en sanatorio", expresó.

Luis Brandoni Luis Brandoni tiene 85 años. "No es un ACV como se dijo en un principio sino un hematoma producto del propio golpe, el que hay que controlar hasta su absorción", agregó en esta línea. También señaló que la temporada permanece interrumpida desde el viernes debido a un inconveniente físico de Silveyra, quien "se está reponiendo".

El estado de salud del artista también había preocupado en noviembre de 2025, cuando sufrió un pico de presión. "A partir de eso se viene realizando estudios que no muestran nada importante, pero en la semana estuvo bastante caído. La salud a sus 85 años es ahora lo prioritario. No siempre el espectáculo debe seguir, como dice esa frase famosa", señaló Rottemberg a TN en aquel entonces.

Parque Lezama, la última película de Luis Brandoni La película argentina Parque Lezama, dirigida por Juan José Campanella, se estrenó en marzo en Netflix y se posicionó como uno de los films más vistos de la plataforma. Cuenta con las actuaciones de Brandoni y Eduardo Blanco, y completando el elenco, Verónica Pelaccini, Agustín "Rada" Aristarán, Manuela Menéndez, Alan Fernández y Matías Alarcón.

La historia narra la improbable amistad entre un histórico militante del Partido Comunista y un eterno adepto al "no te metas". Desde un banco del Parque Lezama, Antonio Cardozo y León Schwartz comparten charlas llenas de carcajadas, ternura y emoción, mientras enfrentan conflictos con personajes del parque y con sus propias familias. Juan José Campanella visitó a Juana Viale en su programa y allí habló de la película, dejando en claro que una de las escenas se filmó "a lo largo de diez días".