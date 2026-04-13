Ricardo Fort paranormal: su hija aseguró que lo vieron aparecer tres veces en el edificio donde vivía Marta Fort reveló distintos episodios donde sus vecinos vieron aparecer a su padre después de muerto deambulando por los pasillos. También confesó que fue "testigo de ruidos" y “figuras de personas” en el departamento. + Seguir en







Marta Fort, hija del empresario chocolatero fallecido en 2013, relató una serie de experiencias paranormales vinculadas al edificio donde vivía el mediático. Según contó, varios vecinos aseguraron haberlo visto deambular por los pasillos: “Por lo que he llegado a saber, lo veían. Obviamente, se asustaban y se iban”. Además, confesó que ella misma fue testigo de ruidos extraños y de la aparición de “figuras de personas” dentro del departamento, lo que reforzó las versiones sobre presencias inexplicables en el lugar.

“Lo vieron a mi viejo”, dijo Marta Fort y revolucionó las redes sociales. Según la influencer, son varios los vecinos, incluido el portero del edificio, que aseguraron haber visto a Ricardo. "Hay gente que me ha dicho que lo vio a mi viejo, yo no por suerte porque sino me muero”, explicó en una nota para Infama (América).

A su vez, si bien ella no lo vio, sí fue testigo de su presencia o de ruidos extraños que ella relaciona con la figura de su padre: "Sí fue testigo de ruidos o “figuras de personas” en el departamento", y agregó que pasaron un montón de cosas más que la llevaron a tomar una drástica decisión." Hay muchas energías repartidas. No es que lo relacione como una energía negativa, pero yo prefiero dormir tranquila, estar en un espacio renovado”, explicó Marta.

fortpng.png Marta Fort, angustiada por la ausencia de Ricardo: Hoy tengo la memoria borrosa “Yo no llegué a verlo en carne propia. Pero sí se entrecortaba la luz, escuchaba pasos de las botas texanas que usaba él. Y todo eso yo lo relacionaba con él”, reveló la joven dando a entender una de las características indumentarias del mediático.

Todas esas situaciones vividas tanto en el departamento como en el edificio la llevaron a mudarse de esa casa, hogar en el que vivió junto su papá y hermano y que solía ser además un lugar donde el empresario recibía a su círculo íntimo, productores y custodios, toda la troupe que rodeaba al chocolatero.

Virginia Gallardo, Marta Fort y Felipe Fort.jpg Una de las pocas imágenes de Gallardo con Marta y Felipe Fort. Instagram Hace unos días, la hija Ricardo Fort también fue noticia por arremeter contra la diputada y exnovia del "Comandante", Virginia Gallardo, a quien se vinculó con Roberto García Moritán, y dio a entender que elige a sus parejas guiada por el interés. "Sabe con quién juntarse", deslizó. La influencer analizó la vida amorosa de la exvedette y dio a entender que no elige a sus parejas guiada por el amor, sino por el interés. "Está bien que encuentre a alguien más de su rubro. Obvio que le sirve, no se puso con un cantante", sostuvo. A pesar de todo, la heredera de Fort dijo que no tiene rencores con Gallardo. "No la odio. No es que tengo un problema, ni nada", aclaró. También confirmó que, si bien no tienen relación actualmente, no se negaría a tomar un café con la diputada.