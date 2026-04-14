14 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

AmCham Summit 2026: Javier Milei encabeza la cumbre de negocios con empresas de EEUU en el país

El Presidente será el principal orador del encuentro realizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. También participan el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; y funcionarios y gobernadores.

Por

El presidente Javier Milei será el encargado de cerrar la jornada a las 18.

Prensa AmCham

El AmCham Summit 2026 comenzó a partir de las 9 en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, el lema de esta edición es "Una Argentina federal en desarrollo". El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, abrió la jornada de exposiciones con un discurso en el que remarcó que "si a la Ciudad le va bien, al país le va aún mejor". El cierre estará a cargo del presidente Javier Milei con un discurso previsto para las 18.

Luis Caputo: Los próximos 18 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas
Te puede interesar:

Caputo, en el Amcham Summit 2026: "Los próximos 18 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en décadas"

Tras las palabras de la presidenta de AmCham Mariana Schoua, fue el turno del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien pidió "aprovechar la relación bilateral con Estados Unidos" para "profundizar su inserción en el mundo y ganar protagonismo en la cadena global de valor", a la vez que destacó el "capital humano" y subrayó que "uno de cada cinco dólares se producen en CABA".

General AmCham 2026

Luis Caputo, en el Amcham Summit 2026: "Los próximos 18 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en décadas"

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo este martes que la inflación retomará un sendero descendente a partir de abril y que la economía argentina podría ingresar en una etapa de crecimiento sostenido en el corto plazo, durante su exposición en el foro organizado por la AmCham Argentina.

El funcionario comenzó su intervención explicando que la desinflación registrada hasta el año pasado se vio interrumpido por el proceso previo a las elecciones, donde hubo una dolarización masiva y una caída de la demanda de dinero.

Luis Caputo - AmCham 2026 11-4-26
Luis Caputo durante su discurso en AmCham Summit 2026.

Luis Caputo durante su discurso en AmCham Summit 2026.

En ese sentido, remarcó que “la inflación es un fenómeno monetario que es consecuencia de un exceso de oferta, una caída de la demanda, o una combinación entre ambos”, y señaló que ese escenario “generó una suba de la inflación y del riesgo país, además de una caída del crecimiento económico”.

Caputo reconoció que el impacto de ese proceso todavía se siente: “Estamos purgando esa caída en la demanda de dinero”. Sin embargo, marcó un cambio de tendencia: “La parte positiva es que se empieza a ver recuperación en la demanda de dinero. A partir de abril vamos a ver una desaceleración de la inflación importante”.

Jorge Macri, en el Amcham Summit 2026: "Si a la Ciudad le va bien, al país le va bien"

En el marco del AmCham Summit, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, expuso su visión sobre el rol de la Ciudad de Buenos Aires en el escenario global y defendió la necesidad de profundizar la inserción internacional del país, con eje en la inversión, el talento y la estabilidad económica: "Si a la Ciudad le va bien, al país le va aun mejor".

“Cada edición de este encuentro sirve para intercambiar miradas sobre el país y, en nuestro caso, sobre la ciudad que estamos construyendo”, señaló al inicio de su intervención, donde remarcó que “la vida, la libertad y la propiedad privada son valores fundamentales y comunes” que deben guiar el desarrollo.

Jorge Macri - AmCham 2026 11-4-26
Jorge Macri en el AmCham Summit 2026.&nbsp;

Jorge Macri en el AmCham Summit 2026.

En un contexto internacional atravesado por conflictos y tensiones, Macri consideró que la Argentina no puede permanecer al margen. “Estar ubicados en esta parte del mundo, a muchos kilómetros de esos escenarios, no nos vuelve ajenos. Al contrario, nos desafía a tomar conciencia del rol que nos toca jugar”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que “el mundo hoy nos está mirando” y definió al país como “una tierra de paz y oportunidades” que debe estar “a la altura de ese desafío”.

También destacó la importancia del vínculo con Estados Unidos: “El vínculo afianzado nos posiciona junto a los socios correctos. Esa integración y apertura internacional es el marco en el cual la Argentina puede construir su propio camino con identidad propia”.

Cronograma de Actividades - AmCham Argentina

09:00 | Discurso inaugural

  • Mariana Schoua (Presidente, AmCham Argentina)

09:10 | Discurso de apertura

  • Jorge Macri (Jefe de Gobierno porteño)

09:20 | Conversaciones AmCham: panorama económico de Argentina

  • Luis Caputo (Ministro de Economía de la Nación)

  • Modera: Horacio Riggi (Clarín y TN)

09:30 | Argentina–Estados Unidos: una relación estratégica para el desarrollo

  • Peter Lamelas (Embajador de EE. UU. en Argentina)

09:40 | AmCham Talk: el desarrollo federal

  • Carlos Gervasoni (Universidad Torcuato Di Tella)

09:55 | Infraestructura para impulsar la productividad

  • Panel: Daniel Ketchibachian, Facundo Gómez Minujín, Martín Genesio y Roberto Nobile.

  • Modera: Florencia Barragán (El Cronista)

10:15 | Debate federal I

  • Alberto Weretilneck (Gobernador de Río Negro), Alfredo Cornejo (Gobernador de Mendoza) y Rogelio Frigerio (Gobernador de Entre Ríos).

  • Modera: Sofía Terrile (TN)

10:40 | Futuro energético: bases para su desarrollo

  • Entrevista a Daniel González (Secretario de Coordinación de Energía y Minería).

  • Modera: Victoria Terzaghi (Diario Río Negro)

10:55 | Energía: proyectos que transforman el país

  • Panel: Ana Simonato, Fernando Bonnet y Juan Martín Bulgheroni.

  • Modera: Santiago Spaltro (Clarín)

11:15 | AmCham Talk: liderazgo y resiliencia

  • Hugo Porta (Ex capitán de Los Pumas)

11:25 | Coffee Break

11:45 | La institucionalidad como pilar del desarrollo

  • Horacio Rosatti (Presidente de la CSJN)

12:00 | Claves del desarrollo agroindustrial argentino

  • Sergio Iraeta (Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca).

  • Modera: Nanette Giovaneli (CAPA)

12:15 | Campo y desarrollo: claves para la economía federal

  • Panel: Fernando García Cozzi, Juan Lariguet y Juan Garibaldi.

  • Modera: Mariana Reinke (La Nación)

12:35 | AmCham Talk: el futuro del trabajo

  • Chris Meniw (Chris Meniw Foundation)

12:45 | Conversaciones AmCham: el sindicalismo en la nueva Argentina

  • Entrevista a Jorge Sola (Secretario General de la CGT).

  • Modera: Sergio Suppo (Cadena 3)

13:00 | Almuerzo

14:15 | Debate legislativo I

  • Patricia Bullrich (Senadora Nacional) y Eduardo Vischi (Senador Nacional).

  • Modera: Sofía Terrile (TN)

14:35 | Proyectos mineros, inversiones y crecimiento

  • Panel: María Eugenia Sampalione, Ignacio Costa y Martín Pérez de Solay.

  • Modera: Sabrina Pont (Periodista especializada en minería)

14:55 | Conversaciones AmCham: gobernabilidad y desarrollo

  • Diego Santilli (Ministro del Interior).

  • Modera: Cecilia Boufflet (Infobae y A24)

15:10 | Debate federal II

  • Claudio Poggi (Gobernador de San Luis), Leandro Zdero (Gobernador de Chaco) y Raúl Jalil (Gobernador de Catamarca).

  • Modera: Estefanía Pozzo (BA Herald)

15:30 | AmCham Talk: la reconversión como clave

  • Diego García (Bain & Company)

15:35 | Coffee Break

16:00 | El lugar de la Argentina en el escenario global

  • Entrevista a Pablo Quirno (Ministro de Relaciones Exteriores).

  • Modera: Cecilia Boufflet (Infobae y A24)

16:30 | Innovación y desafíos en el sector de salud

  • Entrevista a Mario Lugones (Ministro de Salud).

  • Modera: Daniela Blanco (Infobae)

16:50 | El futuro de la salud: inversión y desarrollo

  • Panel: Eduardo Junqueira, Juan Manuel Paz y Edgardo Vázquez.

  • Modera: Irene Hartmann (Clarín)

17:00 | AmCham Talk: neuroliderazgo para potenciar organizaciones

  • Alejandra Falco (UCEMA)

17:20 | Cierre institucional

  • Alejandro Díaz (CEO de AmCham)

17:30 | Debate legislativo II

  • Gabriel Bornoroni y Lisandro Nieri.

  • Modera: Estefanía Pozzo (BA Herald)

18:00 | Discurso de cierre

  • Javier Milei (Presidente de la Nación)

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Luis Caputo, ministro de Economía.

Caputo reconoció que la inflación volvió a subir en marzo y superó el 3%

Luis Caputo, Javier Milei, Karina Milei y Federico Sturzenegger en el video.

Milei protagonizó un corto futbolero animado al estilo de Supercampeones

Luis Caputo participará de las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

Caputo viaja a la asamblea del FMI en busca de destrabar un desembolso de u$s1.000 millones

play

Denuncian que el "número 2" de Caputo recibió un millonario crédito del Banco Nación para comprar una casa en un country

Los gurúes de la city pronosticaron una leve alza de la inflación en marzo.

El REM del Banco Central aumentó las expectativas de inflación para marzo: se ubican en el 3%

Luis Caputo, ministro de Economía.

Caputo justificó los créditos hipotecarios del Banco Nación otorgados a funcionarios del Gobierno: "No hay nada ilegal"

Rating Cero

Silvio Soldán dio más detalles de lo que ocurre con su hijo Silvito.

"Cuadro de salud irreversible": qué le pasó al hijo de Silvio Soldán

Francella y Goity, protagonistas de la nueva temporada.
play

Se conoció el tráiler de la cuarta temporada de El Encargado: cuándo se estrenará

En las últimas horas se confirmó la muerte de Felipe Staiti miembro fundador de Los Enanitos Verdes.
play

A los 64 años, murió Felipe Staiti, guitarrista y miembro fundador de Los Enanitos Verdes

La actriz y DJ australiana acusó a la reconocida cantante de haberla agredido cuando tenía veinte años. 
play

Grave acusación contra Katy Perry: una actriz de Hollywood la denunció por presunto abuso sexual

El cantante creció en Miami porque cuando tenía 5años sus padres tuvieron que huir de la violencia en Medellín durante los años90. 

Un hijo mimado: Sebastián Yatra confesó que todavía duerme con sus padres

Andrea del Boca en Gran Hermano.
play

Las primeras imágenes de Andrea del Boca tras su caída en Gran Hermano: "Mimos que todo lo curan"

últimas noticias

Silvio Soldán dio más detalles de lo que ocurre con su hijo Silvito.

"Cuadro de salud irreversible": qué le pasó al hijo de Silvio Soldán

Hace 7 minutos
play

Burlando descartó que el nuevo juicio por la muerte de Maradona se dilate: "La condena es inminente"

Hace 18 minutos
Go! Assistance instalará una unidad movil en los estadios donde juegue Argentina. 

La innovadora asistencia al viajero de una empresa argentina para acompañar a los hinchas en el Mundial 2026

Hace 22 minutos
Las curiosidades que se hicieron virales vinculadas a la última misión de la NASA

Cuál fue el alimento de los astronautas de la misión Artemis II que se volvió viral tras aparecer en cámara

Hace 41 minutos
La reunión iniciará a las 11.

El Gobierno se reúne con las empresas de colectivos para destrabar el conflicto por las bajas frecuencias

Hace 42 minutos