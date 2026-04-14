AmCham Summit 2026: Javier Milei encabeza la cumbre de negocios con empresas de EEUU en el país

El Presidente será el principal orador del encuentro realizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. También participan el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; y funcionarios y gobernadores.

El presidente Javier Milei será el encargado de cerrar la jornada a las 18.

El AmCham Summit 2026 comenzó a partir de las 9 en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, el lema de esta edición es "Una Argentina federal en desarrollo". El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, abrió la jornada de exposiciones con un discurso en el que remarcó que "si a la Ciudad le va bien, al país le va aún mejor" . El cierre estará a cargo del presidente Javier Milei con un discurso previsto para las 18.

Caputo, en el Amcham Summit 2026: "Los próximos 18 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en décadas"

Tras las palabras de la presidenta de AmCham Mariana Schoua , fue el turno del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , quien pidió " aprovechar la relación bilateral con Estados Unidos" para "profundizar su inserción en el mundo y ganar protagonismo en la cadena global de valor ", a la vez que destacó el "capital humano" y subrayó que "uno de cada cinco dólares se producen en CABA".

Durante el discurso del ministro de Economía, Luis Caputo , afirmó que "los próximos 18 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en décadas" y que la desaceleración inflacionaria será “importante” en los próximos meses y atribuyó el repunte reciente a la caída en la demanda de dinero durante el período electoral.

El ministro de Economía, Luis Caputo , sostuvo este martes que la inflación retomará un sendero descendente a partir de abril y que la economía argentina podría ingresar en una etapa de crecimiento sostenido en el corto plazo, durante su exposición en el foro organizado por la AmCham Argentina.

El funcionario comenzó su intervención explicando que la desinflación registrada hasta el año pasado se vio interrumpido por el proceso previo a las elecciones, donde hubo una dolarización masiva y una caída de la demanda de dinero .

Luis Caputo - AmCham 2026 11-4-26 Luis Caputo durante su discurso en AmCham Summit 2026. Prensa AmCham

En ese sentido, remarcó que “la inflación es un fenómeno monetario que es consecuencia de un exceso de oferta, una caída de la demanda, o una combinación entre ambos”, y señaló que ese escenario “generó una suba de la inflación y del riesgo país, además de una caída del crecimiento económico”.

Caputo reconoció que el impacto de ese proceso todavía se siente: “Estamos purgando esa caída en la demanda de dinero”. Sin embargo, marcó un cambio de tendencia: “La parte positiva es que se empieza a ver recuperación en la demanda de dinero. A partir de abril vamos a ver una desaceleración de la inflación importante”.

Jorge Macri, en el Amcham Summit 2026: "Si a la Ciudad le va bien, al país le va bien"

En el marco del AmCham Summit, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, expuso su visión sobre el rol de la Ciudad de Buenos Aires en el escenario global y defendió la necesidad de profundizar la inserción internacional del país, con eje en la inversión, el talento y la estabilidad económica: "Si a la Ciudad le va bien, al país le va aun mejor".

“Cada edición de este encuentro sirve para intercambiar miradas sobre el país y, en nuestro caso, sobre la ciudad que estamos construyendo”, señaló al inicio de su intervención, donde remarcó que “la vida, la libertad y la propiedad privada son valores fundamentales y comunes” que deben guiar el desarrollo.

Jorge Macri - AmCham 2026 11-4-26 Jorge Macri en el AmCham Summit 2026. Prensa AmCham

En un contexto internacional atravesado por conflictos y tensiones, Macri consideró que la Argentina no puede permanecer al margen. “Estar ubicados en esta parte del mundo, a muchos kilómetros de esos escenarios, no nos vuelve ajenos. Al contrario, nos desafía a tomar conciencia del rol que nos toca jugar”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que “el mundo hoy nos está mirando” y definió al país como “una tierra de paz y oportunidades” que debe estar “a la altura de ese desafío”.

También destacó la importancia del vínculo con Estados Unidos: “El vínculo afianzado nos posiciona junto a los socios correctos. Esa integración y apertura internacional es el marco en el cual la Argentina puede construir su propio camino con identidad propia”.

Cronograma de Actividades - AmCham Argentina

09:00 | Discurso inaugural

Mariana Schoua (Presidente, AmCham Argentina)

09:10 | Discurso de apertura

Jorge Macri (Jefe de Gobierno porteño)

09:20 | Conversaciones AmCham: panorama económico de Argentina

Luis Caputo (Ministro de Economía de la Nación)

Modera: Horacio Riggi (Clarín y TN)

09:30 | Argentina–Estados Unidos: una relación estratégica para el desarrollo

Peter Lamelas (Embajador de EE. UU. en Argentina)

09:40 | AmCham Talk: el desarrollo federal

Carlos Gervasoni (Universidad Torcuato Di Tella)

09:55 | Infraestructura para impulsar la productividad

Panel: Daniel Ketchibachian, Facundo Gómez Minujín, Martín Genesio y Roberto Nobile.

Modera: Florencia Barragán (El Cronista)

10:15 | Debate federal I

Alberto Weretilneck (Gobernador de Río Negro), Alfredo Cornejo (Gobernador de Mendoza) y Rogelio Frigerio (Gobernador de Entre Ríos).

Modera: Sofía Terrile (TN)

10:40 | Futuro energético: bases para su desarrollo

Entrevista a Daniel González (Secretario de Coordinación de Energía y Minería).

Modera: Victoria Terzaghi (Diario Río Negro)

10:55 | Energía: proyectos que transforman el país

Panel: Ana Simonato, Fernando Bonnet y Juan Martín Bulgheroni.

Modera: Santiago Spaltro (Clarín)

11:15 | AmCham Talk: liderazgo y resiliencia

Hugo Porta (Ex capitán de Los Pumas)

11:25 | Coffee Break

11:45 | La institucionalidad como pilar del desarrollo

Horacio Rosatti (Presidente de la CSJN)

12:00 | Claves del desarrollo agroindustrial argentino

Sergio Iraeta (Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca).

Modera: Nanette Giovaneli (CAPA)

12:15 | Campo y desarrollo: claves para la economía federal

Panel: Fernando García Cozzi, Juan Lariguet y Juan Garibaldi.

Modera: Mariana Reinke (La Nación)

12:35 | AmCham Talk: el futuro del trabajo

Chris Meniw (Chris Meniw Foundation)

12:45 | Conversaciones AmCham: el sindicalismo en la nueva Argentina

Entrevista a Jorge Sola (Secretario General de la CGT).

Modera: Sergio Suppo (Cadena 3)

13:00 | Almuerzo

14:15 | Debate legislativo I

Patricia Bullrich (Senadora Nacional) y Eduardo Vischi (Senador Nacional).

Modera: Sofía Terrile (TN)

14:35 | Proyectos mineros, inversiones y crecimiento

Panel: María Eugenia Sampalione, Ignacio Costa y Martín Pérez de Solay.

Modera: Sabrina Pont (Periodista especializada en minería)

14:55 | Conversaciones AmCham: gobernabilidad y desarrollo

Diego Santilli (Ministro del Interior).

Modera: Cecilia Boufflet (Infobae y A24)

15:10 | Debate federal II

Claudio Poggi (Gobernador de San Luis), Leandro Zdero (Gobernador de Chaco) y Raúl Jalil (Gobernador de Catamarca).

Modera: Estefanía Pozzo (BA Herald)

15:30 | AmCham Talk: la reconversión como clave

Diego García (Bain & Company)

15:35 | Coffee Break

16:00 | El lugar de la Argentina en el escenario global

Entrevista a Pablo Quirno (Ministro de Relaciones Exteriores).

Modera: Cecilia Boufflet (Infobae y A24)

16:30 | Innovación y desafíos en el sector de salud

Entrevista a Mario Lugones (Ministro de Salud).

Modera: Daniela Blanco (Infobae)

16:50 | El futuro de la salud: inversión y desarrollo

Panel: Eduardo Junqueira, Juan Manuel Paz y Edgardo Vázquez.

Modera: Irene Hartmann (Clarín)

17:00 | AmCham Talk: neuroliderazgo para potenciar organizaciones

Alejandra Falco (UCEMA)

17:20 | Cierre institucional

Alejandro Díaz (CEO de AmCham)

17:30 | Debate legislativo II

Gabriel Bornoroni y Lisandro Nieri.

Modera: Estefanía Pozzo (BA Herald)

18:00 | Discurso de cierre