Grave acusación contra Katy Perry: una actriz de Hollywood la denunció por presunto abuso sexual Ruby Rose acusó públicamente a la cantante estadounidense de un presunto hecho de agresión sexual ocurrido hace veinte años. "Se bajó la ropa interior y me frotó su asquerosa vagina en la cara", reveló la australiana. + Seguir en







La actriz y DJ australiana acusó a la reconocida cantante de haberla agredido cuando tenía veinte años.

Una grave acusación pública sacude el presente de Katy Perry, luego de que Ruby Rose la denunciara por un presunto abuso sexual ocurrido hace veinte años en una discoteca de Melbourne, Australia. “Se bajó la ropa interior y me frotó su vagina en la cara”, relató la actriz australiana en sus redes sociales, donde también confirmó que llevó el caso a la justicia: “Acabo de salir de la comisaría”.

La DJ y actriz australiana reaccionó a un video viral en el que se la veía viendo el show de Justin Bieber en Coachella: “Katy Perry me agredió sexualmente en la discoteca Spice Market de Melbourne. ¿A quién le importa lo que piense?”, escribió en su cuenta de Threads.

Fue en ese momento que un usuario a increpó y Rose sorprendió con la fuerte respuesta: “Me vio ‘descansando’ en el regazo de mi mejor amiga para evitarla, se agachó, se bajó la ropa interior y me frotó su asquerosa vagina en la cara hasta que abrí los ojos de golpe y vomité a chorros sobre ella”. El episodio habría ocurrido hace 20 años en una discoteca de Melbourne, Australia de donde es oriunda la actriz.

Acusación contra Katy Perry Ruby Rose además confirmó a través de un comentario que decidió llevar el caso a la justicia: “Acabo de salir de la comisaría”, escribió. La australiana tenía 20 años cuando ocurrió el presunto hecho de agresión sexual por parte de Perry y admitió no haber denunciado antes a la cantante porque ella la ayudó a conseguir su visa años atrás, lo que terminó por despegar su carrera artística en el mercado norteamericano.

“Conté la historia públicamente, pero la convertí en una "graciosa anécdota de cuando estaba borracha" porque no sabía cómo manejarla de otra manera”, reveló Rose. “Después, ella accedió a ayudarme a obtener mi visa estadounidense. Así que lo mantuve en secreto”, expresó.

Embed "Me ha costado casi dos décadas decir esto públicamente. Si bien estoy muy agradecida de haber llegado a tener la oportunidad de alzar la voz, esto demuestra el gran impacto que tienen el trauma y la agresión sexual. Gracias por escucharme”, concluyó Rose. La respuesta de Katy Perry no se hizo esperar y a través de su equipo de prensa sacó un comunicado en la revista Rolling Stone, desmintiendo rotundamente las acusaciones de Rose y señalando una conducta errática en su persona: “Las acusaciones que Ruby Rose difunde en las redes sociales sobre Katy Perry no solo son categóricamente falsas, sino que son mentiras peligrosas e imprudentes”. “La Sra. Rose tiene un historial bien documentado de hacer graves acusaciones públicas en las redes sociales contra varias personas, afirmaciones que han sido negadas repetidamente por los implicados”, finalizó el comunicado.