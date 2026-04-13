A los 64 años, murió Felipe Staiti, guitarrista y miembro fundador de Los Enanitos Verdes

El músico cuyano estaba internado en el Hospital Italiano de Mendoza, tras la complicación de infección bacteriana que contrajo en 2024. Había asumido el rol de vocalista tras la partida de Marciano Cantero, en 2022.

Felipe Staiti, guitarrista y miembro fundador de Los Enanitos Verdes , falleció este martes a los 64 años tras permanecer internado en el Hospital Italiano de Mendoza. En los últimos años había asumido el rol de vocalista de la banda, luego de la muerte de Marciano Cantero en 2022.

Staiti era oriundo de Mendoza y según se supo, en los últimos meses atravesó un grave estado de salud que derivó en su internación. El secretario de Cultura de Mendoza , Diego Gareca, despidió al guitarrista en su cuenta de Instagram y según describió se perdió "un talento inmenso de nuestra tierra y pieza fundamental de la historia del rock mendocino".

"La cultura de Mendoza pierde a uno de sus guitarristas más brillantes e irreemplazables", expresó el funcionario y se sumaron miles de comentarios lamentando la pérdida del artista.

Según informó el portal Los Andes, Felipe Staiti contrajo en 2024 una infección bacteriana en México tras una gira latinoamericana para celebrar los 40 años del primer disco. La infección combinada con su condición de celíaco, desencadenó una deshidratación profunda que lo llevó a estar internado por treinta días en el Hospital Italiano de Mendoza.

El miembro fundador de una de las bandas más exitosas de rock en Latinoamérica se encontraba en plena rehabilitación tras la infección contraída: estaba recuperando peso y musculatura. Uno de sus planes más urgentes era una gira por Estados Unidos junto a los españoles Hombres G durante los meses de junio y julio. En paralelo junto a Los Enanitos verdes trabajaban en un álbum de grandes éxitos con invitados nacionales e internacionales.

En las últimas horas, su estado de salud se deterioró al presentar fiebre e infección, lo que generó gran preocupación en su entorno más cercano. Aunque se evaluaba su posible traslado a Buenos Aires para continuar con el tratamiento, el cuadro se agravó y finalmente no logró recuperarse. De todos modos, no han trascendido los detalles oficiales sobre la patología que derivó en su fallecimiento. Según confirmaron los médicos, el deceso del músico se produjo pasadas las 20:30 de este lunes 13 de abril.

Guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes

Felipe Staiti nació el 29 de agosto de 1961 en Mendoza y comenzó su camino en la música desde muy chico. Ingresó al Instituto Cuyano de Cultura Musical a sus nuevo años donde ya mostró sus dotes como guitarrista y compositor. Con 17 años formó su primera banda, influenciado por el sonido del rock clásico internacional.

En 1979 su vida cambiaría para siempre al conocer a Marciano Cantero y luego al baterista Daniel Piccolo para formar Los Enanitos Verdes. La banda logró el éxito nacional en 1984 tras consagrarse como revelación en el Festival de La Falda, iniciando una carrera que marcaría a generaciones enteras con clásicos como “Lamento Boliviano”, que trascendió fronteras y conquistó Latinoamérica.

En la actualidad su clásico "Lamento Boliviano" es la canción más escuchada de rock nacional, alcanzado las mil millones de reproducciones en Spotify. El corte en realidad pertenece a la banda mendocina Alcohol Etílico y fue compuesta por Dimi Bass (Raúl Federico Gómez) y Natalio Faingold, cuando eran integrantes del grupo en 1984. Salió por primera vez en el disco Envasado en origen en 1986 bajo el título “Soy como una roca”. El grupo estuvo relacionado con la carrera de Los Enanitos Verdes.

Sergio Embrioni integró la primera formación de Los Enanitos Verdes y Horacio Gómez fue tecladista invitado tras la salida de Tito Dávila. Marciano Cantero recordó en 2021 que la banda siempre tuvo interés en tocar en formato trío y que “Lamento Boliviano” era un tema recurrente en las pruebas de sonido, hasta que los técnicos los alentaron a grabarlo.

Los Enanitos Verdes surgieron a mediados de los ‘80 y formaron parte de una época importante para el rock argentino. En los ‘90, el éxito de la banda creció mucho en países como México, donde son próceres de la canción.