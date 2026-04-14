14 de abril de 2026 Inicio
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Con la presencia de Dalma, Gianinna Maradona y Verónica Ojeda, comienza el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona

Tras la nulidad del primer proceso, este martes se inicia un nuevo debate oral con los siete imputados en el banquillo y el foco puesto en las responsabilidades por la muerte del ídolo.

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Comienza el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona

Comienza el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona

A 320 días de la anulación del primer juicio, la causa por la muerte de Diego Armando Maradona vuelve a ponerse en marcha. Este martes comenzará el segundo proceso oral, atravesado por la expectativa y la necesidad de recomponer un expediente que quedó marcado por la polémica actuación de la exjueza Julieta Makintach, cuya participación en un proyecto documental derivó en la nulidad del debate anterior.

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El nuevo juicio arranca desde cero y tendrá en el banquillo a los siete acusados: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Omar Almirón, el coordinador Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y la responsable de la internación domiciliaria, Nancy Edith Forlini. Todos deberán responder por el presunto delito de homicidio simple con dolo eventual en relación a la muerte del excapitán de la Selección.

La instancia oral volverá a convocar a testigos clave. Entre ellos estarán Dalma, Gianinna y Jana Maradona, hijas del "10"; Verónica Ojeda, madre de Dieguito Fernando; familiares directos, profesionales que intervinieron en la autopsia y personas del entorno que acompañaron al mejor futbolista de la historia en sus últimos días.

Las audiencias se desarrollarán dos veces por semana, los martes y jueves, entre las 10 y las 17, en los tribunales de San Isidro. Para la jornada inicial se prevé una fuerte presencia de allegados y manifestantes que reclamarán justicia por el ídolo, en un clima que promete alta exposición pública.

En la antesala del inicio, Julio Rivas, defensor de Luque, anticipó en C5N la estrategia de la defensa y reclamó mayor apertura del proceso. “Esperamos que comience el juicio. Veremos cómo presentan los fiscales sus lineamientos y luego será nuestro turno. Las cartas están echadas. Pedimos transparencia, queremos que el juicio sea transmitido para todo el mundo”, señaló en declaraciones televisivas.

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