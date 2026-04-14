Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 14 de abril

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El oficial opera a $1.335 para la compra y $1.385 para la venta en el Banco Nación, mientras se aguarda por el dato de la inflación de marzo.

El dólar oficial acumula un retroceso en lo que va de abril. Freepik

El dólar oficial cotiza este martes a $1.335 para la compra y $1.385 para la venta en el Banco Nación , luego de un inicio de semana con caída de $10 , en un contexto de calma cambiaria. El blue, en tanto, se comercializa en torno a los $1.400.

El dólar oficial empezó la semana a la baja: cayó $5 en el Banco Nación

La dinámica actual confirma la tendencia observada a principios de 2026. El escenario asocia una demanda acotada por el bajo nivel de importaciones con un incremento sostenido de los depósitos privados en dólares , con un techo récord de u$s38.677 millones .

Esta menor presión facilita la intervención oficial, con adquisiciones netas por u$s4.462 millones en el mercado de contado durante este año. En paralelo, el dólar mayorista cotiza a $1.394 y acumuló una caída del 4,2% en lo que va de 2026.

La divisa estadounidense opera a $1.335 para la compra y $1.385 para la venta en el Banco Nación.

El dólar oficial mantiene el ritmo descendente.

El dólar blue cotiza a $1.380 para la compra y $1.400 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.354.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.800,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.467,09 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.404,47.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.387.