Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 14 de abril

El dólar oficial cotiza este martes a $1.335 para la compra y $1.385 para la venta en el Banco Nación, luego de un inicio de semana con caída de $10, en un contexto de calma cambiaria. El blue, en tanto, se comercializa en torno a los $1.400.
El oficial opera a $1.335 para la compra y $1.385 para la venta en el Banco Nación, mientras se aguarda por el dato de la inflación de marzo.
El dólar oficial cotiza este martes a $1.335 para la compra y $1.385 para la venta en el Banco Nación, luego de un inicio de semana con caída de $10, en un contexto de calma cambiaria. El blue, en tanto, se comercializa en torno a los $1.400.
La dinámica actual confirma la tendencia observada a principios de 2026. El escenario asocia una demanda acotada por el bajo nivel de importaciones con un incremento sostenido de los depósitos privados en dólares, con un techo récord de u$s38.677 millones.
Esta menor presión facilita la intervención oficial, con adquisiciones netas por u$s4.462 millones en el mercado de contado durante este año. En paralelo, el dólar mayorista cotiza a $1.394 y acumuló una caída del 4,2% en lo que va de 2026.
La divisa estadounidense opera a $1.335 para la compra y $1.385 para la venta en el Banco Nación.
El dólar blue cotiza a $1.380 para la compra y $1.400 para la venta.
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.354.
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.800,50.
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.467,09 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.404,47.
El dólar futuro se vende a $1.387.