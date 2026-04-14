14 de abril de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 14 de abril

El oficial opera a $1.335 para la compra y $1.385 para la venta en el Banco Nación, mientras se aguarda por el dato de la inflación de marzo.

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El dólar oficial acumula un retroceso en lo que va de abril.
El dólar oficial acumula un retroceso en lo que va de abril.Freepik

El dólar oficial cotiza este martes a $1.335 para la compra y $1.385 para la venta en el Banco Nación, luego de un inicio de semana con caída de $10, en un contexto de calma cambiaria. El blue, en tanto, se comercializa en torno a los $1.400.

El dólar oficial viene de una semana a la baja.
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La dinámica actual confirma la tendencia observada a principios de 2026. El escenario asocia una demanda acotada por el bajo nivel de importaciones con un incremento sostenido de los depósitos privados en dólares, con un techo récord de u$s38.677 millones.

Esta menor presión facilita la intervención oficial, con adquisiciones netas por u$s4.462 millones en el mercado de contado durante este año. En paralelo, el dólar mayorista cotiza a $1.394 y acumuló una caída del 4,2% en lo que va de 2026.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial mantiene el ritmo descendente.

El dólar oficial mantiene el ritmo descendente.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.335 para la compra y $1.385 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.380 para la compra y $1.400 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.354.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.800,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.467,09 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.404,47.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.387.

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