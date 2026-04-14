Nuevo avance de una ciclogénesis en Buenos Aires traerá 48 horas de lluvias intensas y cielo nublado

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas para varias provincias de Argentina, acompañada por actividad eléctrica frecuente y posible granizo. En paralelo, las temperaturas se mantendrán entre los 17 a 25 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla y naranja tormentas para más de 10 provincias de Argentina. Una nueva ciclogénesis avanza desde el norte del país y se desplazará hacia el sudeste, generando lluvias que pueden superar los 150 mm.

El SMN informó que las provincias bajo alerta por tormentas son Formosa, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Catamarca, Corrientes, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco, Jujuy y Salta .

Estas zonas serán afectadas por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por persistentes y abundantes precipitaciones. Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 80 y 180 mm, que pueden ser superados de forma localizada.

Mientras que parte del territorio de Tierra del Fuego, Chubut y Neuquén está bajo alerta por lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados en forma local. No se descarta la ocurrencia de precipitación en forma de nieve, principalmente en las zonas más elevadas.

Por último, en Santa Cruz y Chubut serán afectadas por vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 65 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. A partir de la mañana del martes 14, los vientos rotarán al sector Oeste.

Vuelve la ciclogénesis y se esperan lluvias cercanas a 100 mm en Buenos Aires

A partir del martes se espera el avance de una nueva ciclogénesis que comenzará desde el norte de Argentina y se extenderá hacia el sudeste. Desde Meteored informaron que un "ciclón extratropical estará avanzando cerca del AMBA a mitad de semana, propiciando jornadas con muchas lluvias y fuertes vientos" en Buenos Aires.

También explicaron que "a lo largo del martes las lluvias y tormentas se irán intensificando fuertemente en el norte argentino, conforme la ciclogénesis entre en su etapa más madura, con la formación de un centro de bajas presiones a nivel superficial".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cindymfernandez/status/2043670356620198363&partner=&hide_thread=false Entre el martes y el viernes una nueva ciclogénesis comenzará en el extremo norte del país y se desplazará hacia el sudeste, saliendo al Atlántico por Uruguay/Río de la Plata.



Dejará lluvias muy importantes en varias provincias, con valores que pueden superar los 150 mm pic.twitter.com/tCg0N4KLEg — Cindy (@cindymfernandez) April 13, 2026

En la Ciudad Autónooma de Buenos Aires (CABA) esperan precipitaciones desde el martes 14, con una probabilidad que oscila entre el 10% y el 40% hacia la noche. Esta tendencia lluviosa se intensifica durante el miércoles 15, jornada en la cual la probabilidad de precipitaciones se mantiene entre el 10% y el 40% durante la mañana y tarde, elevándose significativamente a un rango de 40% a 70% hacia la noche.

Alerta meteorológica por tormentas, lluvias y viento: las localidades afectadas

Tormentas

Formosa : toda la provincia.

: toda la provincia. Entre Ríos : Diamante - La Paz - Nogoyá - Paraná - Villaguay -Concordia - Federación - Federal - Feliciano - San Salvador -Colón - Gualeguaychú - Islas del Ibicuy - Tala - Uruguay.

: Diamante - La Paz - Nogoyá - Paraná - Villaguay -Concordia - Federación - Federal - Feliciano - San Salvador -Colón - Gualeguaychú - Islas del Ibicuy - Tala - Uruguay. Santa Fe : Garay - La Capital - San Jerónimo -Nueve de Julio - San Cristóbal - San Justo -General Obligado - San Javier - Vera

: Garay - La Capital - San Jerónimo -Nueve de Julio - San Cristóbal - San Justo -General Obligado - San Javier - Vera Córdoba : Río Primero - Río Segundo - Tercero Arriba - Ischilín - Río Seco - Sobremonte - Tulumba

: Río Primero - Río Segundo - Tercero Arriba - Ischilín - Río Seco - Sobremonte - Tulumba Catamarca : Ambato - Ancasti - Capayán - Capital - El Alto - Fray Mamerto Esquiú - La Paz - Paclín - Santa Rosa - Valle Viejo - Zona serrana de Pomán

: Ambato - Ancasti - Capayán - Capital - El Alto - Fray Mamerto Esquiú - La Paz - Paclín - Santa Rosa - Valle Viejo - Zona serrana de Pomán Santiago del Estero : toda la provincia.

: toda la provincia. Tucumán : toda la provincia.

: toda la provincia. Chaco : toda la provincia.

: toda la provincia. Jujuy : Puna de Susques.

: Puna de Susques. Salta :Cordillera de Los Andes

:Cordillera de Los Andes Corrientes: toda la provincia.

Lluvias

Río Negro: Bariloche - Cordillera de Pilcaniyeu - Cordillera de Ñorquincó.

Bariloche - Cordillera de Pilcaniyeu - Cordillera de Ñorquincó. Neuquén: Cordillera de Huiliches - Cordillera de Lácar - Sur de Aluminé.

Cordillera de Huiliches - Cordillera de Lácar - Sur de Aluminé. Tierra del Fuego: toda la provincia.

Viento