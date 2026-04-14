14 de abril de 2026 Inicio
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Nuevo avance de una ciclogénesis en Buenos Aires traerá 48 horas de lluvias intensas y cielo nublado

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas para varias provincias de Argentina, acompañada por actividad eléctrica frecuente y posible granizo. En paralelo, las temperaturas se mantendrán entre los 17 a 25 grados.

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Se espera una semana marcada con lluvias y chaparrones para CABA.

Se espera una semana marcada con lluvias y chaparrones para CABA.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla y naranja tormentas para más de 10 provincias de Argentina. Una nueva ciclogénesis avanza desde el norte del país y se desplazará hacia el sudeste, generando lluvias que pueden superar los 150 mm.

Las tormentas golpearán con fuerza a varias provincias.
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El SMN informó que las provincias bajo alerta por tormentas son Formosa, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Catamarca, Corrientes, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco, Jujuy y Salta.

Estas zonas serán afectadas por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por persistentes y abundantes precipitaciones. Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 80 y 180 mm, que pueden ser superados de forma localizada.

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Se esperan lluvias y tormentas fuertes en varias provincias de Argentina.

Se esperan lluvias y tormentas fuertes en varias provincias de Argentina.

Mientras que parte del territorio de Tierra del Fuego, Chubut y Neuquén está bajo alerta por lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados en forma local. No se descarta la ocurrencia de precipitación en forma de nieve, principalmente en las zonas más elevadas.

Por último, en Santa Cruz y Chubut serán afectadas por vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 65 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. A partir de la mañana del martes 14, los vientos rotarán al sector Oeste.

Vuelve la ciclogénesis y se esperan lluvias cercanas a 100 mm en Buenos Aires

A partir del martes se espera el avance de una nueva ciclogénesis que comenzará desde el norte de Argentina y se extenderá hacia el sudeste. Desde Meteored informaron que un "ciclón extratropical estará avanzando cerca del AMBA a mitad de semana, propiciando jornadas con muchas lluvias y fuertes vientos" en Buenos Aires.

También explicaron que "a lo largo del martes las lluvias y tormentas se irán intensificando fuertemente en el norte argentino, conforme la ciclogénesis entre en su etapa más madura, con la formación de un centro de bajas presiones a nivel superficial".

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En la Ciudad Autónooma de Buenos Aires (CABA) esperan precipitaciones desde el martes 14, con una probabilidad que oscila entre el 10% y el 40% hacia la noche. Esta tendencia lluviosa se intensifica durante el miércoles 15, jornada en la cual la probabilidad de precipitaciones se mantiene entre el 10% y el 40% durante la mañana y tarde, elevándose significativamente a un rango de 40% a 70% hacia la noche.

Alerta meteorológica por tormentas, lluvias y viento: las localidades afectadas

Tormentas

  • Formosa: toda la provincia.
  • Entre Ríos: Diamante - La Paz - Nogoyá - Paraná - Villaguay -Concordia - Federación - Federal - Feliciano - San Salvador -Colón - Gualeguaychú - Islas del Ibicuy - Tala - Uruguay.
  • Santa Fe: Garay - La Capital - San Jerónimo -Nueve de Julio - San Cristóbal - San Justo -General Obligado - San Javier - Vera
  • Córdoba: Río Primero - Río Segundo - Tercero Arriba - Ischilín - Río Seco - Sobremonte - Tulumba
  • Catamarca: Ambato - Ancasti - Capayán - Capital - El Alto - Fray Mamerto Esquiú - La Paz - Paclín - Santa Rosa - Valle Viejo - Zona serrana de Pomán
  • Santiago del Estero: toda la provincia.
  • Tucumán: toda la provincia.
  • Chaco: toda la provincia.
  • Jujuy: Puna de Susques.
  • Salta:Cordillera de Los Andes
  • Corrientes: toda la provincia.

Lluvias

  • Río Negro: Bariloche - Cordillera de Pilcaniyeu - Cordillera de Ñorquincó.
  • Neuquén: Cordillera de Huiliches - Cordillera de Lácar - Sur de Aluminé.
  • Tierra del Fuego: toda la provincia.

Viento

  • Santa Cruz: Meseta de Deseado - Meseta de Magallanes.
  • Chubut: Meseta de Escalante - Sarmiento - Sudoeste de Florentino Ameghino -Este de Mártires - Este de Telsen - Gaiman - Meseta de Biedma - Meseta de Florentino Ameghino - Meseta de Rawson.
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