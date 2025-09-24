24 de septiembre de 2025 Inicio
Un nuevo temporal llega a Buenos Aires con lluvias, tormentas y frío: cuándo vuelve el calor

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento para seis provincias de Argentina. El mal tiempo se presentará durante los últimos días de la semana, de cara al sábado y domingo.

En medio de una semana con bajas temperaturas mínimas, se espera que en los próximos días vuelvan las tormentas y lluvias en gran parte del país. En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por vientos para seis provincias de Argentina.

El frío se mantendrá durante toda la semana. 
La primavera llegó a Buenos Aires con frío y heladas: cuándo vuelven las lluvias y el mal tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por viento para las provincias de La Pampa, Córdoba, San Luis, San Juan, La Rioja y Catamarca para la jornada del miércoles 24 de septiembre. El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 75 km/h.

CABA pronóstico 24-9-25

En paralelo, desde Meteored informaron que a partir del viernes 26 se espera un "desmejoramiento de las condiciones de tiempo en gran parte de la cordillera argentina, desde la Patagonia hasta la región del NOA, con fuertes vientos y precipitaciones".

Sumado al ingreso de un frente frío, se espera la formación de tormentas "sobre la diagonal extendida entre el este de Mendoza y el sudoeste de Buenos Aires".

Las tormentas se presentarán para el sábado 27 con mayor fuerza, en Córdoba y Buenos Aires, con "lluvias localmente superiores a 50 mm en pocas horas", detallaron desde Meteored.

Alerta meteorológica por vientos fuertes: las localidades afectadas

  • La Pampa: Brand Curacó - Lihuel Calel - Chical Co – Puelén - Brand Chalileo - Limay Mahuida – Loventué.
  • San Luis: toda la provincia.
  • Córdoba: Brand Juárez Celman - Zona baja de Río Cuarto - Brand Zona serrana de Cruz del Eje - Zona serrana de Minas - Zona serrana de Pocho - Zona serrana de San Alberto - Zona serrana de San Javier.
  • San Juan: Brand 25 de Mayo - Angaco - Caucete - San Martín - Valle Fértil.
  • La Rioja: Brand General Juan Facundo Quiroga - General San Martín - Rosario Vera Peñaloza.
  • Catamarca: Brand Ambato - Ancasti - Capayán - Capital - El Alto - Fray Mamerto Esquiú - La Paz - Paclín - Santa Rosa - Valle Viejo - Zona serrana de Pomán
