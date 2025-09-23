23 de septiembre de 2025 Inicio
La primavera llegó a Buenos Aires con frío y heladas: cuándo vuelven las lluvias y el mal tiempo

El ingreso de una masa de aire frío y seco generó que tras el equinoccio las temperaturas descendieran en gran parte del país. ¿Cómo seguirá el clima?

Por
El frío se mantendrá durante toda la semana. 

La primavera llegó al país con lluvias, tormentas y un marcado descenso de la temperatura y en la provincia de Buenos Aires se espera una mínima de 8° y máxima de 19°, con un cielo mayormente nublado. Sin embargo, de cara al fin de semana las condiciones meteorológicas podrían cambiar y retornar las lluvias.

Los vientos afectarán amplias zonas de la costa argentina.
La primavera llegó con sol, pero sin calor: hay alerta en Buenos Aires y otras tres provincias

Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se espera una semana con cielo algo nublado, con unas temperaturas mínimas entre los 8° a 12°, y máximas entre los 17° a los 24°, para la jornada del viernes 26 de septiembre.

CABA 23-9-25
Captura de pantalla del SMN.

Desde Meteored explicaron que el ingreso de una masa de aire frío y seco provocó la rotación del viento al sur, lo que generó un "marcado descenso de temperaturas. El momento más frío se prevé para el martes o miércoles por la mañana, cuando podrían presentarse heladas en sectores del sur bonaerense".

Sin embargo, las condiciones meteorológicas desmejoran de cara al último fin de semana de septiembre, se prevé que el sábado 27 se presenten chaparrones durante las primeras horas del día. Desde Meteored, añadieron que "el foco de atención se traslada hacia el viernes y sábado, cuando un frente frío avanzará sobre el centro del país".

Ranking de temperaturas extremas en Argentina

  1. El Calafate, Santa Cruz -4.8°
  2. Río Grande, Tierra del Fuego -4.2°
  3. Río Gallegos, Santa Cruz -2.7°
  4. Ushuaia, Tierra del Fuego -1.5°
  5. Esquel, Chubut -1.2°
  6. Maquinchao, Río Negro -1°
  7. San Carlos de Bariloche, Río Negro -0.5°
  8. Puerto San Julián, Chubut 0°
  9. Malargüe, Mendoza 0.7°
  10. Villa Reynolds, San Luis 1°
  11. Chapelco, Neuquén 1°
Ranking temperaturas 23-9-25
Captura del SMN.

