La primavera llegó con sol, pero sin calor: hay alerta en Buenos Aires y otras tres provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por fuertes vientos para Buenos Aires y otras tres provincias que este lunes registrarán ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h y también se sentirán, aunque un poco menos intensas, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En la Ciudad de Buenos Aires, la jornada comienza con cielo ligeramente nublado y mínima de 9°. La tarde estará agradable, con algunas nubes y una máxima de 19°, pero ventosa: se esperan vientos del sector sudoeste con ráfagas entre 50 y 60 km/h.
El alerta rige para la Costa Atlántica y zonas costeras del sur bonaerense, donde se esperan vientos del sudoeste con velocidades entre 35 y 45 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h. También para la costa de Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego, donde habrá vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.
El SMN recomendó a los habitantes de las localidades bajo alerta que eviten las actividades al aire libre y aseguren los elementos que puedan volarse.
Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por viento
Alerta por viento 22-09-25
SMN