La primavera llegó con sol, pero sin calor: hay alerta en Buenos Aires y otras tres provincias El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que se esperan ráfagas del sector sur y sudoeste con velocidades que pueden alcanzar los 90 km/h. Cuándo se sentirán en la zona del AMBA. Por







El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por fuertes vientos para Buenos Aires y otras tres provincias que este lunes registrarán ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h y también se sentirán, aunque un poco menos intensas, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En la Ciudad de Buenos Aires, la jornada comienza con cielo ligeramente nublado y mínima de 9°. La tarde estará agradable, con algunas nubes y una máxima de 19°, pero ventosa: se esperan vientos del sector sudoeste con ráfagas entre 50 y 60 km/h.

El alerta rige para la Costa Atlántica y zonas costeras del sur bonaerense, donde se esperan vientos del sudoeste con velocidades entre 35 y 45 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h. También para la costa de Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego, donde habrá vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

El SMN recomendó a los habitantes de las localidades bajo alerta que eviten las actividades al aire libre y aseguren los elementos que puedan volarse.

Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por viento Alerta por viento 22-09-25 SMN

Buenos Aires: Pinamar, sudeste de General Juan Madariaga, Villa Gesell, costa de General Pueyrredón, costa de Mar Chiquita, General Alvarado, costa de Lobería, costa de Necochea, costa de San Cayetano, costa de Tres Arroyos, costa de Bahía Blanca, costa de Coronel Dorrego, costa de Coronel de Marina Leonardo Rosales, costa de Villarino, Monte Hermoso y Costa de Patagones.

Río Negro: costa de Adolfo Alsina.

costa de Adolfo Alsina. Santa Cruz: costa de Deseado, costa de Magallanes, costa de Corpen Aike y costa de Güer Aike.

costa de Deseado, costa de Magallanes, costa de Corpen Aike y costa de Güer Aike. Tierra del Fuego: toda la provincia e Islas Malvinas.