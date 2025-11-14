Dos niñas sobrevivieron al accidente del micro en Perú gracias al abrazo de su madre El pasado miércoles, 37 personas murieron y otras 25 resultaron heridas porque un ómnibus cayó por un precipicio. La madre de las menores, una bebé de 10 meses y su hermana de cuatro años, perdió la vida en el choque. Por







En el accidente, sucedido el pasado miércoles a la madrugada, murieron 37 personas y otras 25 resultaron heridas. EFE

El pasado miércoles a la madrugada, un micro de pasajeros que se trasladaba por una zona montañosa de Perú cayó por un precipicio. Por el hecho murieron unas 37 personas y unas 25 resultaron heridas. Entre los sobrevivientes hubo dos pequeñas hermanas: una bebé de 10 meses y una niña de cuatro años, quienes pudieron mantenerse con vida gracias a que su madre las abrazó en el momento del trágico accidente, por el cual a ella sí le costó la vida.

La madre de las niñas se llamaba Rebeca Apaza Arcos y se dirigía hacia la capital del departamento peruano de Arequipa para llevar a la niña de cuatro años a su tratamiento médico para sus quemaduras de tercer grado que había sufrido en junio pasado. El pasaje pudieron comprarlo por una colecta que realizaron sus vecinos del pueblo de Mollehuaca, ya que la familia no tenía dinero para pagar el viaje de micro de diez horas.

Heber Quispe es el padre de las niñas sobrevivientes y, ahora, el viudo de Apaza Aarcos. “Mi bebita solo tiene un rasguño en la cara y mi niña de cuatro años solo tiene raspones en los brazos y las piernas. Les darán de alta pronto. Pero mi señora…no sé qué decir. No tengo palabras”, dijo el hombre en una entrevista concedida a El País.

Por otra parte, el hermano de la mujer fallecida, Ronal Apaza Arcos, aseguró que el milagro se debió a que ella "las protegió hasta el último suspiro. Ella siempre decía mis hijas son primero".