Explosión en Ezeiza: el incendio en Spegazzini dejó a la planta de Molino Cañuelas en ruinas La fábrica de alimentos sufrió un colapso estructural total tras el siniestro en la empresa de agroquímicos Logischem.







La mayor parte de los heridos de gravedad eran trabajadores de la sede de Molino Cañuelas. El Ciudadano de Cañuelas

El incendio en el Polígono Industrial de Carlos Spegazzini, en el partido de Ezeiza, tras una gigantesca explosión seguida del fuego que se originó en la fábrica de agroquímicos Logischem, impactó en las instalaciones vecinas, entre ellas la planta de la reconocida empresa alimenticia Molino Cañuelas.

Desde el medio local El Ciudadano de Cañuelas, detallaron sobre el siniestro del viernes a la noche, que "la mayor parte de los heridos de gravedad estaban cumpliendo funciones ahí, en la sede que se dedica a congelados y al depósito de mercaderías".

De acuerdo con el relato del periodista Jonatan Pedernera "la tragedia se provocó por el manejo de fluidos a granel en tanques de 50.000 litros", y "la industria que emplea a 600 personas en Spegazzini sufrió una de las peores partes".

ASÍ SE VIO LA EXPLOSIÓN EN EZEIZA DESDE UN AVIÓN



Un pasajero grabó el momento en el que se produjo el estallido en el Polo Industrial de Carlos Spegazzini. pic.twitter.com/5LUdTRdbR3 — C5N (@C5N) November 15, 2025 Qué pasó con las empresas vecinas a la explosión en Ezeiza Un integrante del directorio de la empresa Parnor , dedicada a la venta de galletitas, aseguró sobre el incendio y la explosión en Ezeiza: "Por la onda onda expansiva terminamos muy complicados, sufrimos el derrumbe de estructuras y ventanales. Estamos viendo la situación con los proveedores para ver cómo planificamos el futuro".

Por su parte, Elías Furiato, uno de los trabajadores encargados de la remoción de restos a cargo del servicio de grúas Alltura remarcó que "el almacén de frío está completamente destruido".

Agregó: "La calle entre la química e Iron Mountain se partió directamente, no soportó la temperatura y se desmoronó en el transcurso de la noche”. Su empresa ya recibió pedidos de las distintas compañías del Polígono, que están evaluando los daños.