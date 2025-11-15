La Plata: encontraron muerta a una psiquiatra de 65 años en su casa La Policía investiga la muerte de Virginia Franco, una mujer que vivía sola en su vivienda ubicada en City Bell. La casa se encontraba muy desordenada y están tratando de determinar las circunstancias en la que se dieron los hechos. Por







Virginia vivía sola en su vivienda de City Bell. Imagen de @Hechosanderecho

La Policía de La Plata investiga la muerte de Virgina Franco, una psiquiatra reconocida en la zona de City Bell, de 65 años, cuyo cuerpo fue encontrado en su casa. Las autoridades investigan las circunstancias en la que se dieron los hechos.

Según informó el medio 0221.com.ar, el cuerpo de la psiquiatra fue encontrado dentro de la propiedad donde vivía sola, ubicada en avenida Cantilo entre 15A y 17.

En un primer momento, familiares y conocidos de la mujer expresaron que la escena donde encontraron el cuerpo se encontraba "desordenada" y había "mucha sangre".

Por el momento la Policía investiga las circunstancias de su muerte, aunque por el momento no se sabe si se trató de un homicidio o un accidente.

Los vecinos la describieron a Virginia como "una mujer reservada, de trato amable y muy respetada en su ámbito laboral", y en la casa se estableció un gran operativo con personal policial y peritos para poder investigar su repentina muerte.