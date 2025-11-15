15 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

La Plata: encontraron muerta a una psiquiatra de 65 años en su casa

La Policía investiga la muerte de Virginia Franco, una mujer que vivía sola en su vivienda ubicada en City Bell. La casa se encontraba muy desordenada y están tratando de determinar las circunstancias en la que se dieron los hechos.

Por
Virginia vivía sola en su vivienda de City Bell.

Virginia vivía sola en su vivienda de City Bell.

Imagen de @Hechosanderecho

La Policía de La Plata investiga la muerte de Virgina Franco, una psiquiatra reconocida en la zona de City Bell, de 65 años, cuyo cuerpo fue encontrado en su casa. Las autoridades investigan las circunstancias en la que se dieron los hechos.

El jurado popular llegó a un veredicto contra los 7 imputados.
Te puede interesar:

Caso Cecilia Strzyzowski: el jurado popular declaró culpables a Marcela Acuña, César y Emerenciano Sena

Según informó el medio 0221.com.ar, el cuerpo de la psiquiatra fue encontrado dentro de la propiedad donde vivía sola, ubicada en avenida Cantilo entre 15A y 17.

En un primer momento, familiares y conocidos de la mujer expresaron que la escena donde encontraron el cuerpo se encontraba "desordenada" y había "mucha sangre".

Por el momento la Policía investiga las circunstancias de su muerte, aunque por el momento no se sabe si se trató de un homicidio o un accidente.

Los vecinos la describieron a Virginia como "una mujer reservada, de trato amable y muy respetada en su ámbito laboral", y en la casa se estableció un gran operativo con personal policial y peritos para poder investigar su repentina muerte.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El hombre, al parecer, llevaba una especie de arma en el bolsillo que usó para amenazarla. 

La Plata: un hombre secuestró a una mujer cuando entraba a su auto y luego la abusó en el Parque Pereyra Iraola

Conocé la historia tras un crímen que conmocionó a la comunidad de Massachusetts. 

Este crimen lleva más de 20 años sin resolverse y la última hipótesis apuntó al hijo: cuál fue

La increíble explosión vista desde un drone.

Terrible incendio en Ezeiza: al menos 20 heridos tras una explosión en una fábrica

agresion demencial en palermo: le pego una patada a una nena de 6 anos en la calle

Agresión demencial en Palermo: le pegó una patada a una nena de 6 años en la calle

play

Imágenes sensibles: la escalofriante radiografía del hombre apuñalado en la cabeza con una llave de auto

La mujer tenía 38 años y fue encontrada semienterrada en Necochea.

"Morocha, ¿cómo estás?": la aberrante coartada del acusado de femicidio de Débora Bulacio

Rating Cero

El catálogo de Netflix se agranda con una serie venida de oriente con una historia de humor y romance apasionado, se trata del nuevo K-drama ‘Un beso con chispa’.
play

K-drama tendencia: de qué se trata Un beso con chispa, la serie que es lo más visto de Netflix

Esta serie aborda temas como el racismo y la desinformación.
play

Netflix: el apasionante policial que se está robando las miradas con solo 8 capítulos

El aroma favorito de Karol G se volvió uno de los más buscados del país.

Este es el perfume favorito de Karol G: cuánto sale en Argentina

Un thriller danés que ganó popularidad en Netflix.
play

Es una miniserie de Netflix y te atrapa con la investigación y el suspenso que propone

Se rumorea que el conocido actor engañó a su pareja 

Chris Evans afronta rumores de infidelidad tras la llegada de su primer hijo: ¿qué pasó?

La película está entre lo más visto de Netflix.
play

Esta película tiene escenas filmadas en Argentina, la protagoniza Will Smith y es de lo más visto de Netflix: cuál es

últimas noticias

Mario Puzo: notas del diario de un escritor sin éxito

Mario Puzo: las amargas reflexiones del autor de El Padrino antes de escribir su obra maestra

Hace 23 minutos
El jurado popular llegó a un veredicto contra los 7 imputados.

Caso Cecilia Strzyzowski: el jurado popular declaró culpables a Marcela Acuña, César y Emerenciano Sena

Hace 41 minutos
La VTV tendrá un recargo del 35% por circular con el trámite vencido: cuándo se implementa

La VTV tendrá un recargo del 35% por circular con el trámite vencido: cuándo se implementa

Hace 52 minutos
play
El catálogo de Netflix se agranda con una serie venida de oriente con una historia de humor y romance apasionado, se trata del nuevo K-drama ‘Un beso con chispa’.

K-drama tendencia: de qué se trata Un beso con chispa, la serie que es lo más visto de Netflix

Hace 52 minutos
ChatGPT gasta más energía que Google.

¿Sabías la cantidad de electricidad que consume una consulta de ChatGPT? Supera por mucho a una en Google

Hace 53 minutos