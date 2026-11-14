Un nene cordobés habló con el papa León XIV y dejó una frase que se hizo viral: ¿qué le dijo? El encuentro en el aeropuerto de Córdoba se convirtió en uno de los momentos más recordados de la visita del Pontífice a la provincia. Por Agregar C5N en









El Santo Padre habló con un niño. Gobierno de Córdoba @gobdecordoba

Santino formó parte del grupo de chicos que recibió al Papa León XIV en Córdoba.

El nene sorprendió al Pontífice con un espontáneo comentario sobre su anillo.

Su frase provocó una sonrisa en el Papa y se viralizó en las redes sociales.

El pequeño contó cómo vivió el encuentro y reconoció que sus amigos lo consideran famoso. El paso del Papa León XIV por Córdoba dejó varias postales especiales, pero una de ellas tuvo como protagonista a un chico que sorprendió a todos con un comentario espontáneo. Se trata de Santino, un alumno de quinto grado que formó parte del grupo encargado de recibir al Pontífice en el aeropuerto y terminó protagonizando un momento que rápidamente se compartió en las redes sociales.

El encuentro ocurrió el martes, cuando el nene tuvo la oportunidad de saludar al Santo Padre durante su llegada a la provincia. En medio de la emoción, primero le expresó su cariño con una frase sencilla: "Te queremos, Papa". Sin embargo, segundos después lanzó un comentario inesperado.

Así fue el momento viral entre el Papa León XIV y Santino. CARAS La ocurrencia de Santino fue tan natural que consiguió hacer sonreír a León XIV y provocó risas entre las personas que estaban cerca. Su mamá, Celeste, contó en el programa Arriba Córdoba que nunca imaginaron que aquel saludo tendría tanta repercusión. "No esperábamos nada de todo esto, nuestro objetivo era que disfrutara, que conociera al Papa y tuviera su bendición", explicó.

Así fue el momento viral entre el nene cordobés y el Papa León XIV Durante la entrevista, Santino también contó qué fue lo que más le llamó la atención del encuentro con el Papa. Lejos de quedarse solamente con la emoción de haberlo conocido, el chico reconoció que hubo un detalle particular que le gustó mucho. "Me gustó tanto el anillo, estaba lindo, me gustó demasiado. El color, el tamaño y que lo tenía en el dedo chiquito", relató.

Fue justamente esa joya la que inspiró el comentario que terminó recorriendo las redes sociales. Al verla, el pequeño no dudó en decirle al Pontífice: "Alto anillito, eh". La frase, pronunciada con total espontaneidad, hizo sonreír a León XIV y se convirtió en una de las escenas más comentadas de su visita a Córdoba.