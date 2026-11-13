El papa León XIV protagonizó un insólito blooper en Perú: "Perdón estoy..."

Tras dejar Argentina, el papa León XIV llegó a Perú en su última parada de su gira por Sudamérica, y protagonizó un insólito blooper en la Nunciatura Apostólica. Durante la mañana del viernes, el súmo pontífice salió al balcón para saludar a los fieles y comenzó su discurso... en italiano.
"Un breve saluto prima di partire per la prossima fermata di questo viaggio apostolico", comenzó su discurso el Papa sin darse cuenta que no estaba hablando en castellano. Después de unos segundos se dio cuenta de su error y le pidió perdón a la multitud.
"Ah! scusa... estoy hablando italiano... Aquí en casa se habla italiano. ¡Buenos días! En este hermoso día estamos preparados para viajar al próximo lugar de esta visita, a Chiclayo", expresó sonriente.