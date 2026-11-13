13 de noviembre de 2026 Inicio
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El papa León XIV protagonizó un insólito blooper en Perú: "Perdón estoy..."

El Sumo Pontífice sorprendió a la multitud congregada en la Nunciatura Apostólica, antes de su viaje a la ciudad de Chiclayo, pero durante su discurso cometió un error que fue capturado por las cámaras de todo el mundo.

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El video se viralizó en redes sociales. 

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(@VaticanMedia)
El Episcopado destacó el impacto de la visita de León XIV.
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"Un breve saluto prima di partire per la prossima fermata di questo viaggio apostolico", comenzó su discurso el Papa sin darse cuenta que no estaba hablando en castellano. Después de unos segundos se dio cuenta de su error y le pidió perdón a la multitud.

"Ah! scusa... estoy hablando italiano... Aquí en casa se habla italiano. ¡Buenos días! En este hermoso día estamos preparados para viajar al próximo lugar de esta visita, a Chiclayo", expresó sonriente.

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