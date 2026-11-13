El papa León XIV protagonizó un insólito blooper en Perú: "Perdón estoy..." El Sumo Pontífice sorprendió a la multitud congregada en la Nunciatura Apostólica, antes de su viaje a la ciudad de Chiclayo, pero durante su discurso cometió un error que fue capturado por las cámaras de todo el mundo. Por Agregar C5N en









El video se viralizó en redes sociales. (@VaticanMedia)

Tras dejar Argentina, el papa León XIV llegó a Perú en su última parada de su gira por Sudamérica, y protagonizó un insólito blooper en la Nunciatura Apostólica. Durante la mañana del viernes, el súmo pontífice salió al balcón para saludar a los fieles y comenzó su discurso... en italiano.

"Un breve saluto prima di partire per la prossima fermata di questo viaggio apostolico", comenzó su discurso el Papa sin darse cuenta que no estaba hablando en castellano. Después de unos segundos se dio cuenta de su error y le pidió perdón a la multitud.

"Ah! scusa... estoy hablando italiano... Aquí en casa se habla italiano. ¡Buenos días! En este hermoso día estamos preparados para viajar al próximo lugar de esta visita, a Chiclayo", expresó sonriente.

#Actualidad | ¡Se confundió de idioma! El papa León XIV protagonizó un divertido blooper durante su primer balconazo en la Nunciatura Apostólica, en Jesús María. El pontífice comenzó hablando en italiano, se disculpó y corrigió su mensaje. Además, llamó a la unidad y al… pic.twitter.com/75cMzsfGXz — La Noticia Perú (@lanoticiaperu_) November 13, 2026