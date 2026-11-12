El Episcopado agradeció al papa León XIV con una carta de despedida: "Toda la Argentina quiso abrazarlo"

Los obispos emitieron un mensaje institucional al cierre de la estadía del Pontífice para destacar la renovación espiritual de la Iglesia local y el acompañamiento masivo de los fieles en las distintas provincias.

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) difundió este jueves una carta de despedida al papa León XIV, al cierre de su visita en la Argentina, para agradecer su presencia y destacar el impacto espiritual de su paso por el país.

El turismo por el papa León XIV en Argentina: cómo impactó el fin de semana largo en las provincias

Los obispos encabezados por Marcelo Colombo iniciaron la carta así: "Con el corazón desbordante de alegría y gratitud, los obispos argentinos queremos decirle, en nombre de todo nuestro pueblo: ¡Gracias, Santo Padre! ¡Gracias por habernos regalado la inmensa alegría de su visita a nuestra patria!".

El texto también lleva las firmas de los obispos Ángel Rossi, Cesar Daniel Fernández y Raúl Pizarro. Los prelados definieron la estadía pontificia como "días verdaderamente históricos, que permanecerán grabados para siempre en el corazón de nuestra Iglesia y de nuestro pueblo".

Sobre el valor espiritual de la visita, los obispos afirmaron: "Su presencia entre nosotros ha sido un inmenso regalo de Dios, un tiempo de gracia, de profunda renovación espiritual y de esperanza. Nos hemos sentido confirmados en la fe, alentados en nuestra misión y renovados en la alegría de ser Iglesia y caminar juntos".

Por otra parte, la CEA subrayó la masiva participación popular en todo el territorio nacional. El organismo destacó el alcance federal de las denominadas "postas del encuentro", espacios donde miles de fieles siguieron la visita desde parroquias, pueblos y comunidades.

En el tramo final de la misiva, los prelados pidieron que la experiencia pontificia trascienda el plano emotivo. El episcopado planteó la necesidad de convertir estos días en el punto de partida de una etapa de mayor comunión e impulso pastoral en el país.

En ese sentido, la carta expresó: "Queremos pedirle al Señor que nos ayude a discernir cómo hacer fecundo todo lo que usted nos ha dejado. Que estos días no sean solamente un recuerdo inolvidable, sino el comienzo de un tiempo nuevo para nuestra Iglesia, de mayor comunión y ardor misionero".

Finalmente, los obispos cerraron su despedida con un saludo al Pontífice: "Gracias, Santo Padre, por su entrega generosa, por su cercanía paternal y por habernos ayudado a mirar nuestra patria y nuestra Iglesia con renovada esperanza. La Argentina lo quiere y le agradece de corazón".