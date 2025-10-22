Brutal choque y vuelco fatal en el Acceso Oeste: dos personas fallecidas A la altura del kilómetro 42, sentido a Luján, una camioneta Nissan chocó desde atrás a un camión y sus dos ocupantes murieron. Largas demoras en la zona por los trabajos de los efectivos de emergencias. Por







La camioneta Nissan sufrió impresionantes daños tan chocar contra el camión en Acceso Oeste. C5N

Dos personas murieron este miércoles por la mañana tras un violento incidente de tránsito entre una camioneta y un camión en el Acceso Oeste, a la altura del kilómetro 42, sentido a Luján. Mientras dura el trabajo de las autoridades para analizar las circunstancias del choque, hay grandes demoras en la zona, con más de dos kilómetros de congestión.

De acuerdo a las primeras versiones, la camioneta Nissan, por causas que aún se desconocen, impactó contra la parte trasera del camión Scania, perdió el control y volcó. Los dos fallecidos iban en el menor de los vehículos.

En este contexto, se montó un amplio operativo de equipos de seguridad vial, Bomberos y peritos, que trabajan en el lugar.

A menos de un kilómetro de ese lugar, el martes volcó un camión luego de impactar contra el guardarrail sobre la mano a Capital.

El conductor, quien resultó en grave estado tras ser despedido por el parabrisas, ya que no estaba con el cinturón de seguridad, fue trasladado rápidamente al hospital. Mientras que el su acompañante, resultó ileso. Si bien por el momento no se logró determinar cuáles fueron las causas por el que se produjo el impacto, testigos señalan que el chofer se habría quedado dormido.