22 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Brutal choque y vuelco fatal en el Acceso Oeste: dos personas fallecidas

A la altura del kilómetro 42, sentido a Luján, una camioneta Nissan chocó desde atrás a un camión y sus dos ocupantes murieron. Largas demoras en la zona por los trabajos de los efectivos de emergencias.

Por

La camioneta Nissan sufrió impresionantes daños tan chocar contra el camión en Acceso Oeste.

C5N

Dos personas murieron este miércoles por la mañana tras un violento incidente de tránsito entre una camioneta y un camión en el Acceso Oeste, a la altura del kilómetro 42, sentido a Luján. Mientras dura el trabajo de las autoridades para analizar las circunstancias del choque, hay grandes demoras en la zona, con más de dos kilómetros de congestión.

Te puede interesar:

Impactante choque en Acceso Oeste: volcó un camión y hay un herido de gravedad

De acuerdo a las primeras versiones, la camioneta Nissan, por causas que aún se desconocen, impactó contra la parte trasera del camión Scania, perdió el control y volcó. Los dos fallecidos iban en el menor de los vehículos.

En este contexto, se montó un amplio operativo de equipos de seguridad vial, Bomberos y peritos, que trabajan en el lugar.

A menos de un kilómetro de ese lugar, el martes volcó un camión luego de impactar contra el guardarrail sobre la mano a Capital.

El conductor, quien resultó en grave estado tras ser despedido por el parabrisas, ya que no estaba con el cinturón de seguridad, fue trasladado rápidamente al hospital. Mientras que el su acompañante, resultó ileso. Si bien por el momento no se logró determinar cuáles fueron las causas por el que se produjo el impacto, testigos señalan que el chofer se habría quedado dormido.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La avenida quedó cortada para renovar la estructura del puente peatonal que fue embestido por el camión.

Le robaron una herramienta del auto, corrió al ladrón y todo salió en vivo por televisión

El camión chocó y derrumbó parte del puente peatonal. 

Video: así fue el choque del camión que derrumbó un puente peatonal sobre la General Paz

play

Un camión chocó y derrumbó parte de un puente peatonal sobre la General Paz: no hay heridos

El hecho se produjo en la ruta 34.

Insólito: una tormenta de tierra generó un choque múltiple en una ruta de Santa Fe

play

Impresionante choque múltiple en Retiro: perdió el control y embistió a cuatro autos y un colectivo

La realización de la carrera Gran Fondo Argentina implica el cierre de varias autopistas en la Ciudad de Buenos Aires.

Cierre de las autopistas porteñas este domingo: cuándo se podrá volver a circular

Rating Cero

El nuevo look de Cruz marcó tendencia y se perfila como el color del otoño.

La impresionante transformación de Penélope Cruz: un cambio de look radical

Star Wars ﻿no seguirá con las películas que tenía pautadas.

Disney canceló la próxima película de Star Wars: "Lamento que los fans no puedan verla"

Thiago Medina, en plena recuperación, tras 10 días de su alta médica.

La frase de Thiago Medina que conmovió al hombre que lo asistió: "No me quiero morir, tengo dos nenas"

El mundo del streaming﻿ continúa con los aumentos de sus precios.
play

Nuevo aumento en el streaming: pasará a ser el más caro en Argentina

La mediática habló sobre su futuro profesional y la partida de su colega de Bendita.

Edith Hermida cruzó a Ángel de Brito por la partida de Beto Casella de Bendita: "Trabajaría con él..."

Lamine Yamal le dedicó su gol en Champions League a Nicki Nicole.

Video: Lamine Yamal dedicó un gol en Champions League a Nicki Nicole

últimas noticias

Once días de búsqueda en Chubut.

La inesperada hipótesis sobre los jubilados desaparecidos en Chubut: "¿Y si se los tragó la tierra?"

Hace 5 minutos
Su capacidad para leer el juego, moverse entre líneas y generar peligro lo convirtieron en el eje creativo del equipo dirigido por Césc Fábregas.

Es una de las joyas más deseadas de Europa y Scaloni tiene un plan especial para llevarlo al Mundial 2026

Hace 6 minutos
Anses explicó que hay un trámite muy sencillo para conseguir un documento clave.

El trámite de ANSES que lleva muy poco tiempo para conseguir un documento clave

Hace 11 minutos
Anses explicó el paso a paso para obtener la Constancia de CUIL.

Paso a paso para obtener la constancia de CUIL en ANSES antes de que termine octubre 2025

Hace 22 minutos
Racing sueña con avanzar a la final de la Libertadores.

Racing sueña con un Maracanazo ante Flamengo

Hace 23 minutos