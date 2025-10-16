Le robaron una herramienta del auto, corrió al ladrón y todo salió en vivo por televisión Sucedió en plena cobertura de los medios por el choque de un camión contra el puente peatonal en Villa Lugano. El delincuente salió corriendo por la avenida: "Si lo llego a agarrar..." Por







La avenida quedó cortada para renovar la estructura del puente peatonal que fue embestido por el camión. Redes Sociales

Un insólito robo sucedió esta tarde en la congestión de la Avenida General Paz, después del choque del camión con un puente. El hombre vio cómo se llevaron sus herramientas y contó cómo alcanzó al delincuente mientras era grabado por las cámaras de televisión.

El delincuente aprovechó un descuido de uno de los conductores que quedaron atrapados en un vehículo, al no poder transitar por el derrumbe de un puente peatonal, en inmediaciones del barrio de Villa Lugano.

“Nos afanaron la destornilladora. No nos dimos cuenta”, dijo Martín ante la cámara del móvil de TN y empezó un persecución en vivo. Sucedió a la altura de calle Madariaga, a metros de la Avenida Roca.

Embed Mientras se mostraba el derrumbe de un puente en la General Paz, un hombre aprovechó el caos… y robó una caja de herramientas en vivo. pic.twitter.com/O3FE12VwPD — bardeonews (@bardeonews) October 16, 2025

La policía no llegó al lugar y la multitud tampoco intervino, y todo salió al aire por el relato del cronista. “Estaba ahí, lo vimos caminando, pero no pensamos que estaba robando, sino que estaba con los coches”, agregó un compañero del trabajador.