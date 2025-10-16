16 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Video: así fue el choque del camión que derrumbó un puente peatonal sobre la General Paz

El siniestro ocurrió a la altura de la Avenida Roca y generó caos en el tránsito. Personal del SAME trabaja en el lugar. No hay heridos.

Por
El camión chocó y derrumbó parte del puente peatonal. 
El camión chocó y derrumbó parte del puente peatonal. 

Se conocieron las primeras imágenes del impactante choque de un camión contra un puente peatonal que terminó derrumbado sobre la Avenida General Paz. El siniestro ocurrió a la altura de la Avenida Roca y generó caos en el tránsito. Personal del SAME trabaja en el lugar y confirmó que no hay heridos.

Te puede interesar:

Un camión chocó y derrumbó parte de un puente peatonal sobre la General Paz: no hay heridos

Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto en el que el vehículo, que transportaba una grúa de gran porte, intentaba cruzar por abajo del puente ubicado a la altura de la avenida Roca, cerca del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, y ocasionó el derrumbe de parte de su estructura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/crisromero10/status/1978863008500609356&partner=&hide_thread=false

"A la altura de la calle Cruz un camión colisiona contra un puente peatonal y cae sobre la Avenida General Paz. No habría hasta el momento personas heridas, según señaló el SAME, que trabaja con varias unidades", informó el periodista de C5N Cristian Romero en el programa De Una.

Debido al incidente, hay un corte total de tránsito en la zona. "Están tratando de descomprimir los vehículos que quedaron trabados sacándolos de contramano por la General Paz. Esto afecta a la mano que va hacia el Río de la Plata", agregó Romero.

Además del SAME, del operativo también forman parte efectivos de autopista AUBASA, y personal de la Comisaría Vecinal 8C.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El hecho se produjo en la ruta 34.

Insólito: una tormenta de tierra generó un choque múltiple en una ruta de Santa Fe

play

Impresionante choque múltiple en Retiro: perdió el control y embistió a cuatro autos y un colectivo

La realización de la carrera Gran Fondo Argentina implica el cierre de varias autopistas en la Ciudad de Buenos Aires.

Cierre de las autopistas porteñas este domingo: cuándo se podrá volver a circular

El paro de la línea 148 continúa desde el martes.

Los trabajadores de la línea 148 mantienen la medida de fuerza y sigue sin prestar servicio

Paro de colectivos en el AMBA.

Paro de colectivos en el AMBA: trabajadores de la línea 148 mantienen la medida de fuerza

El hecho se produjo en el colegio Guadalupe de Palermo.

La Justicia estableció la causa de la explosión en el colegio Guadalupe de Palermo

Rating Cero

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez están casados desde mayo de 2023.

Escándalo en la Selección argentina: ¿Lautaro Martínez fue infiel a Agustina Gandolfo?

La cantante latina se destacó en el tradicional desfile de la marca de ropa femenina estadounidense.

Karol G brilló en el Victoria's Secret Fashion Show con un emotivo mensaje: "Latina Foreva"

Julián Serrano y Liam Payne quedaron vinculados para siempre por una insólita razón.

Julián Serrano es tendencia a un año de la muerte de Liam Payne: los mejores memes

Envidiosa Temporada 2 se estrenó el 5 de febrero pasado en Netflix.
play

Griselda Siciliani confirmó cuándo se estrena la tercera temporada de Envidiosa

En pocos capítulos ya conquistó a los amantes de novelas turcas.
play

En pocos capítulos ya conquistó a los amantes de novelas turcas: cuál es la serie sensación de Netflix

Hace apenas unos días, Netflix estrenó un drama chileno que aborda la desigualdad con dos puntos de vista muy particulares y es lo más visto.
play

Este drama chileno aborda la desigualdad con dos puntos de vista muy particulares y es lo más visto de Netflix: qué película es

últimas noticias

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez están casados desde mayo de 2023.

Escándalo en la Selección argentina: ¿Lautaro Martínez fue infiel a Agustina Gandolfo?

Hace 6 minutos
La cantante latina se destacó en el tradicional desfile de la marca de ropa femenina estadounidense.

Karol G brilló en el Victoria's Secret Fashion Show con un emotivo mensaje: "Latina Foreva"

Hace 14 minutos
El Gobierno anunció la firma de un acuerdo con el FBI para reforzar la cooperación antiterrorista

El Gobierno anunció la firma de un acuerdo con el FBI para reforzar la cooperación antiterrorista

Hace 44 minutos
Axel Kicillof y Cristina Kirchner.

Día de la Lealtad: con distintos actos, el peronismo busca mostrarse en sintonía de cara a octubre

Hace 44 minutos
Salto inflacionario: en septiembre los precios mayoristas aumentaron un 3,7%

Salto inflacionario: en septiembre los precios mayoristas aumentaron un 3,7%

Hace 45 minutos