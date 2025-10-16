Video: así fue el choque del camión que derrumbó un puente peatonal sobre la General Paz El siniestro ocurrió a la altura de la Avenida Roca y generó caos en el tránsito. Personal del SAME trabaja en el lugar. No hay heridos. Por







El camión chocó y derrumbó parte del puente peatonal.

Se conocieron las primeras imágenes del impactante choque de un camión contra un puente peatonal que terminó derrumbado sobre la Avenida General Paz. El siniestro ocurrió a la altura de la Avenida Roca y generó caos en el tránsito. Personal del SAME trabaja en el lugar y confirmó que no hay heridos.

Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto en el que el vehículo, que transportaba una grúa de gran porte, intentaba cruzar por abajo del puente ubicado a la altura de la avenida Roca, cerca del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, y ocasionó el derrumbe de parte de su estructura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/crisromero10/status/1978863008500609356&partner=&hide_thread=false Así fue el #choque del camión contra el puente peatonal en General Paz y Cruz mano al Río de la Plata. Hay corte total y demoras en la zona @C5N @Radio10 @Gatosylvestre pic.twitter.com/xYW8kwtdSX — Cristian Romero CR10 (@crisromero10) October 16, 2025

"A la altura de la calle Cruz un camión colisiona contra un puente peatonal y cae sobre la Avenida General Paz. No habría hasta el momento personas heridas, según señaló el SAME, que trabaja con varias unidades", informó el periodista de C5N Cristian Romero en el programa De Una.

Debido al incidente, hay un corte total de tránsito en la zona. "Están tratando de descomprimir los vehículos que quedaron trabados sacándolos de contramano por la General Paz. Esto afecta a la mano que va hacia el Río de la Plata", agregó Romero.