Un camión chocó y derrumbó parte de un puente peatonal sobre la General Paz: no hay heridos El siniestro ocurrió este mediodía a la altura de la Avenida Roca, cuando un vehículo equipado con una grúa impactó de lleno contra la estructura. Personal del SAME trabaja en el lugar. Por







Parte de la estructura del puente peatonal se derrumbó,

Un camión chocó este jueves contra un puente peatonal sobre la General Paz y derrumbó parte de su estructura generando caos en el tránsito. El siniestro ocurrió este mediodía a la altura de la Avenida Roca, cuando un vehículo equipado con una grúa impactó de lleno contra la estructura. No hay heridos.

"A la altura de la calle Cruz un camión colisiona contra un puente peatonal y cae sobre la Avenida General Paz. No habría hasta el momento personas heridas, según señaló el SAME, que trabaja con varias unidades", informó el periodista de C5N Cristian Romero en el programa De Una.

Debido al incidente, hay un corte total de tránsito en la zona. "Están tratando de descomprimir los vehículos que quedaron trabados sacándolos de contramano por la General Paz. Esto afecta a la mano que va hacia el Río de la Plata", agregó Romero.

Embed Corte en Av. Gral Paz (altura Madariaga, sentido Río de la Plata):

Un camión con pluma impactó un puente peatonal y parte de la estructura se desplomó.

No hay víctimas. Personal de autopista trabaja en el lugar. pic.twitter.com/G9Vh8qIzxE — Jenny Di Serio (@jennydiserio) October 16, 2025

Además del SAME, del operativo también forman parte efectivos de autopista AUBASA, y personal de la Comisaría Vecinal 8C.