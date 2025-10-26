El momento más emotivo: tiene 100 años y fue votar a una escuela de La Plata Ángela sufragó por primera vez en noviembre de 1951 y este domingo decidió asistir nuevamente a la Escuela Primaria N° 56 Almafuerte, ubicada en diagonal 73 entre 27 y 28, para cumplir con su deber cívico. Por







Ángela fue a votar en los próximos días cumplirá los 101 años.

La ciudad de La Plata albergó este domingo el momento más emotivo de las elecciones legislativas nacionales: una mujer de 100decidió ir a votar este domingo y emocionó a todos los presentes.

Se trata de Ángela, quien sufragó por primera vez en noviembre de 1951 y esta mañana decidió asistir nuevamente a la Escuela Primaria N° 56 Almafuerte, ubicada en diagonal 73 entre 27 y 28, para cumplir con su deber cívico con la Boleta Única Papel (BUP).

En el video que rápidamente se hizo viral por redes sociales, puede verse a la anciana llegar en andador al borde de la mesa donde sufragó y la autoridad electoral le explicaba los pasos a seguir bajo la nueva modalidad de votación en la provincia de Buenos Aires.

Luego de agarrar la boleta, se dirige al biombo de cartón para marcar a su candidato y vuelve para depositar su voto en la urna.

