El momento más emotivo: tiene 100 años y fue votar a una escuela de La Plata

Se trata de Ángela, quien sufragó por primera vez en noviembre de 1951 y esta mañana decidió asistir nuevamente a la Escuela Primaria N° 56 Almafuerte, ubicada en diagonal 73 entre 27 y 28, para cumplir con su deber cívico con la Boleta Única Papel (BUP).
En el video que rápidamente se hizo viral por redes sociales, puede verse a la anciana llegar en andador al borde de la mesa donde sufragó y la autoridad electoral le explicaba los pasos a seguir bajo la nueva modalidad de votación en la provincia de Buenos Aires.
Luego de agarrar la boleta, se dirige al biombo de cartón para marcar a su candidato y vuelve para depositar su voto en la urna.