Un joven fue viral al contar en un show de stand up qué le regaló a una compañera de trabajo: lo acusaron de infiel

Una función de stand up del comediante Luciano Mellera, abrió un debate sobre cuáles son los límites de la fidelidad . El charlado momento fue compartido en la red social c hina tik tok , obteniendo un total de 7 millones de reproducciones

Cuando dan un avance de lo que sucede , el humorista elabora alguna teoría o una solución para cada caso específico y también los espectadores debaten y brindan su opinión al respecto. Luego, lo sucedido es compartido a través de la plataforma de entretenimiento de clips cortos.

El video viral del joven que contó cuál fue el regalo a una compañera de trabajo en un show de stand up

Publicado bajo el usuario @luchomellera y el epígrafe “chocolatero infiel”, en el video posteado se escucha a una joven llamada Merlina que cuenta que su novio, Facundo, le regaló una caja de chocolates a una compañera de oficina. Mellera intentó salir en defensa del novio, dejando en claro que ese tipo de regalo no tiene ningún significado sospechoso.

Alegando derecho a réplica, el standupero con 2 millones de seguidores en la cuenta tik tokera comenzó a dar su versión de los hechos. “Hay una chica...”, dijo pero rápidamente fue interrumpido por el comediante “Que te gusta mucho”. El muchacho continuó con su polémico relato: “Me consiguió una orden de kinesiología de un médico. Yo tenía que sacar turno entonces me lo consiguió y yo re agradecido, le llevé los chocolates”.

Luciano, desconcertado por la causa que lo llevó a comprar un azucarado presente reparó en que es ilegal lo que hizo. “Una orden de allanamiento le tenías que llevar, no una caja de chocolates”, expreso riéndose. “Sos un irresponsable, ¡sos un corrupto, Facundo! No solo sos infiel sino...”, agregó de manera lúdica.

Para generar un consentimiento con el resto de los presentes en su show que ofrece desde hace 10 años por varios escenarios de Argentina y Latinoamérica, preguntó si era grave su manera de manejarse y el público se dividió en dos partes, entre votos positivos y negativos.

stand up

Mientras la mayoría parecía darle el visto bueno al muchacho puesto bajo la lupa por muchísimas personas, el comediante le dijo a Merlina que “el pueblo ha hablado” al considerar que lo que hizo Facundo tenía sentido.

Y para finalizar el cuestionado episodio en pleno vivo teatral, la protagonista de la secuencia de supuesta infidelidad agregó un dato no menor: “¡Pero a criterio mío no! Le regaló Ferrero Rocher, a mí sí me regala, capaz me regala un Hamlet”.

La confesión de la novia terminó generando que los presentes en la sala cambiaran su voto. “¡Una caja de Ferrero Rocher sale como un auto mediano! Te salía más barato esperar el turno que te correspondía, ¿qué sos, el hijo del embajador que andas regalando eso?”, exclamó Luciano.

El post tuvo casi 100 comentarios, muchos respaldando el cambio de voto de la audiencia. “Cuando dijo que era Ferrero todos cambiamos de voto”, “Había opciones menos sospechosas tipo facturas pero eso es un montón”, "Me dirán loca pero eso de Facundo va más allá de chocolates", "Ferrero Rocher solo es, para la mamá o para la novia, son chocolates algo caros, es como un obsequio con guiño de ojo incluido", "Yo habría preguntado como actuarían esos hombres si un compañero de trabajo de sus novias le regalara bombones a ella", "Creo que el tema está es que le hizo un gesto a otra mujer que no tiene con ella quizás", "Con un gracias basta querido QUE CHOCOLATES NI CHOCOLATES".