14 de abril de 2026 Inicio
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El padre de Ángel pidió perpetua para la madre y su pareja: "Ella tenía que proteger a mi hijo"

Luis López aseguró que se siente "un poquito aliviado" por la prisión preventiva dictaminada para la madre de Ángel y su pareja. "Cada vez se están pisando más y saliendo muchas cosas a la luz", celebró.

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Luis López y Lorena Andrade.

El padre de Ángel, Luis López, reconoció que está "contento y un poquito aliviado" porque la Justicia ordenó la prisión preventiva para Mariela Altamirano, la madre del niño de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia, y su pareja, Maicol Kevin González. Ambos quedaron imputados por "homicidio agravado por el vínculo".

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"Si Maicol es el autor del asesinato, ella es la culpable de que pasara esto porque ella era la que tenía que proteger a mi hijo", definió López en diálogo con Mariela López Brown para C5N tras ratificar que ambos merecen cadena perpetua, luego de la audiencia de control de detención de este martes. "Cada vez se están pisando más y saliendo muchas cosas a la luz", celebró.

Aún así, el comodorense cuestionó los tiempos de la Justicia: "No sé porqué le están dando tantas vueltas si ya tienen todas las pruebas, más que eso no van a encontrar". Tanto Altamirano como González insistieron con su inocencia, sin embargo López y Andrade cuestionaron cómo habló de Ángel su padrastro.

"Todo el tiempo hablaban 'del nene' o de la bebé, que vivían ellos con la bebé y como que Ángel no existía, estaba ahí y no lo hicieron parte", advirtió la madrastra del niño y López agregó: "Nos quisieron hacer daño a nosotros nomás porque sabía que sacándome al Ángel me iba a hacer daño y lo hizo, me sacó al Ángel para siempre".

El cuestionamiento a judiciales y docentes

La pareja también cuestionó al juez Pablo Pérez y al equipo de profesionales de Psicología que fue clave para que Ángel volviera a vivir con su madre. "Todos los que sentenciaron a Ángel siguen escondidos", apuntó Andrade.

"La escuela de psicólogos, la escuela de abogados en vez de defender los derechos del niño y no ensuciar la muerte de mi hijo, no quieren ensuciar a sus compañeros. Nosotros sacamos a la luz la manzana podrida que tienen como amigos", señaló López.

Además, la mujer cuestionó a la directora del jardín al que lo había cambiado Altamirano y detalló: "Para la directora del jardín nuevo Ángel estaba muy bien y se había adaptado al jardín, así que va a tener que dar explicaciones".

"Se llenan la boca con los derechos del niño, ¿y a Ángel quién lo respeta?", apuntó la pareja del padre del niño fallecido y lamentó: "No nos van a dar Justicia porque Justicia para mí es que me revivan a Ángel".

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