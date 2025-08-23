23 de agosto de 2025 Inicio
Un hombre murió electrocutado mientras intentaba robar cables

Ocurrió en Río Negro. Se cree que la víctima estaba acompañada por al menos dos personas, que huyeron del lugar.

Efectivos de la subcomisaría 65 acudieron al lugar alertados por los vecinos.

Un hombre murió electrocutado en la provincia de Río Negro mientras intentaba robar cables de alta tensión. El trágico suceso ocurrió en una zona rural de la localidad de General Enrique Godoy, en el Departamento de General Roca.

Te puede interesar:

Según las primeras informaciones policiales, la víctima no actuó sola. Se cree que el hombre, cuya identidad no pudo ser identificada ya que no llevaba documentos, estaba acompañado por al menos dos personas que, tras el accidente, intentaron mover el cuerpo para luego abandonarlo en el lugar.

El hallazgo del cuerpo se produjo poco después de la una de la madrugada de este sábado, cuando vecinos del barrio María Auxiliadora alertaron a la policía sobre un incendio en la calle. Al llegar, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de la víctima a pocos metros de unos cables cortados. Junto al fallecido, se hallaron una pinza y un poste de madera que había sido derribado, elementos que confirman la naturaleza del robo que se estaba cometiendo.

El comisario inspector Milton Hugo Almendra informó sobre las primeras diligencias, señalando que los acompañantes del hombre "lo intentaron levantar y lo dejaron abandonado". Esta declaración sugiere que los cómplices del robo huyeron del lugar tras ver lo que había sucedido. La investigación se centra ahora en dar con el paradero de estas personas y esclarecer los detalles de lo ocurrido.

Debido a las graves quemaduras que presentaba el cuerpo y a la falta de documentación, la identidad del fallecido no pudo ser establecida de manera oficial. No obstante, las autoridades recibieron una pista que podría ser clave para su identificación. Una mujer, que se presume es su pareja, se acercará a la morgue judicial de General Roca para reconocer el cuerpo, que fue trasladado a la morgue judicial, donde se le realizarán los peritajes correspondientes.

