Si tenés una botella de plástico, no la tires: cómo hacer una cartuchera con cierre

De esta manera, se puede hacer un accesorio práctico y económico. Una opción ideal para organizar útiles y reducir residuos

Transformar objetos cotidianos en piezas útiles es una de las formas más prácticas y creativas de reciclar. Con una simple botella de plástico se puede fabricar una cartuchera con cierre, ideal para guardar lápices, marcadores o pinceles, sin necesidad de gastar dinero en un estuche nuevo.

Las manualidades de este tipo no solo son una opción económica, sino también una forma de reducir basura y darles una segunda oportunidad a los materiales que normalmente se tiran. Una botella, un cierre y algunos elementos básicos de papelería son suficientes para obtener un accesorio resistente y original, perfecto para estudiantes o para organizar el escritorio en casa.

Además de su funcionalidad, esta idea permite jugar con el diseño y la decoración. Pintar la superficie, cubrirla con goma eva o agregar detalles personalizados convierte a cada cartuchera en una pieza única, adaptada al estilo de quien la use y pensada para durar.

Comenzar marcando con un cúter la zona de la botella que se va a cortar , siguiendo una línea recta alrededor de la superficie. Luego, realizar un segundo corte a la misma altura de la tira de goma eva (aproximadamente 2 cm) para que ambas partes encajen de forma uniforme.

Una vez listas las dos secciones, pegar en los bordes las tiras de goma eva que servirán como base para adherir el cierre. Primero fijar las de 2 cm de ancho en el propio cierre y después unirlo con las piezas plásticas, asegurando que abra y cierre correctamente. Para dar un mejor acabado, pegar la tira de 2,5 cm en la parte inferior de la botella, lo que aporta firmeza y un aspecto más prolijo.

Finalmente, cerrar las uniones laterales con silicona caliente y dejar secar bien antes de usar. El resultado es una cartuchera reciclada, resistente y muy práctica para llevar útiles escolares o elementos de oficina, con la ventaja de haberla creado con tus propias manos.