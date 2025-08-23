23 de agosto de 2025 Inicio
Abandonó a su perro en el aeropuerto porque no lo dejaban subir al avión: fue arrestado por maltrato animal

El incidente ocurrió en el aeropuerto de Santa Catarina y fue captado por las cámaras de seguridad. La aerolínea no dejó subir al pasajero con su mascota porque la caja de transporte no cumplía con los requisitos de seguridad.

Imagen ilustrativa.

Un hombre fue detenido en Brasil por abandonar a su cachorro de tres meses en el estacionamiento del aeropuerto de Santa Catarina. El incidente, que fue captado por las cámaras de seguridad del aeropuerto, ocurrió después de que la aerolínea impidiera al pasajero abordar el avión con su mascota debido a que la caja de transporte no cumplía con los requisitos de seguridad.

Las imágenes muestran cómo el hombre deja al perro, que viajaba en su jaula, entre dos vehículos antes de alejarse a pie. Tras el abandono, los empleados del aeropuerto encontraron al animal y contactaron a la policía, lo que dio inicio a la investigación.

Según el comisario Renan Scandolara, al hombre se le ofreció la posibilidad de reprogramar su vuelo sin costo alguno para que pudiera conseguir una caja de transporte adecuada. Sin embargo, el pasajero se negó a aceptar la solución y decidió seguir con sus planes de viaje, dejando al animal a su suerte en el estacionamiento.

El hombre, al ser interrogado por las autoridades, confesó ser el dueño del cachorro y admitió haberlo abandonado. Alegó que tenía que viajar ese mismo día por una oferta de trabajo en Manaos y que ya había vendido todas sus pertenencias. El comisario Scandolara criticó su decisión, señalando que "lo correcto hubiera sido entregarlo a alguien responsable, no dejarlo solo", y subrayó la falta de cuidado del pasajero con el perro.

A raíz de su acción, el sospechoso fue arrestado tan pronto como su vuelo aterrizó en la ciudad de Brasilia. Se le acusó formalmente de maltrato animal por abandono, un delito que en Brasil puede ser castigado con una pena de hasta cinco años de prisión. Aunque el hombre fue imputado por el delito, se le concedió la libertad después de la audiencia de custodia.

