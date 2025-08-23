Esta famosa comida que compite con el asado tiene vinos especiales para acompañarla: cuál es y de qué uvas se trata

Al pensar en el maridaje del sushi suele venir a la mente el sake, aunque también puede disfrutarse con distintos vinos.

Desde opciones clásicas que nunca fallan hasta sugerencias más audaces, te presentamos una guía para elegir la botella perfecta que acompañe y enriquezca tus momentos más íntimos.

El sushi, un plato emblemático de la gastronomía japonesa elaborado con pescado crudo, destaca por su delicadeza y refinado sabor. Su preparación fue perfeccionada a lo largo de siglos, transformándose en un verdadero arte culinario. Debido a su exclusividad y a la sutileza de sus sabores, la elección de la bebida que lo acompañe resulta esencial para potenciar la experiencia gastronómica.

Entre las opciones más recomendadas se encuentran los vinos blancos, siempre que reúnan tres cualidades principales: frescura, carácter afrutado y un marcado componente aromático . El Sauvignon Blanc es un claro exponente de estas características. Con notas cítricas como pomelo o naranja y una acidez equilibrada, se fusiona de manera armónica con la suavidad del pescado crudo, ofreciendo un maridaje ligero y refrescante.

El Chardonnay también ofrece una alternativa interesante para quienes buscan mayor complejidad. Sus matices a madera o barrica aportan profundidad al maridaje, sin restar protagonismo al sushi. Este vino resulta ideal para paladares que valoran sabores más elaborados y desean complementar la sutileza del plato con un toque elegante. Un referente de excelencia dentro de esta categoría es Amelia de Concha y Toro, capaz de elevar la experiencia a un nivel aún más memorable.

A la hora de maridar vino con sushi, la elección adecuada resulta esencial para realzar la delicadeza del pescado y sus acompañamientos. El sushi, con su mezcla de arroz, pescado crudo y en ocasiones vegetales y algas, requiere un vino fresco, afrutado y aromático, pero no invasivo. Un buen maridaje debe respetar los sabores sutiles del plato y al mismo tiempo potenciarlos. De esta manera, la experiencia gastronómica se vuelve más equilibrada y especial.

Para los amantes del sushi y del buen vino, encontrar la combinación perfecta puede elevar la experiencia gastronómica a otro nivel.

Los vinos blancos suelen ser la opción más recomendada y confiable. Un vino de cuerpo ligero a medio, con acidez marcada y notas frutales, equilibra bien el pescado graso como el atún o el salmón. También complementa la suavidad de mariscos más delicados. Por otro lado, conviene evitar vinos con taninos intensos o exceso de madera, ya que pueden opacar la sutileza del sushi.

El Sauvignon Blanc destaca como uno de los vinos más adecuados para este maridaje. Su perfil aromático con notas cítricas de lima, limón o pomelo, además de matices herbáceos, aporta frescura y vitalidad. Esa acidez vibrante crea un contraste delicioso con el sabor umami del pescado. Además, combina muy bien con sushi acompañado de wasabi o jengibre, integrando los sabores picantes con ligereza.

Vino y Sushi Aunque la cerveza y el sake suelen acompañar tradicionalmente este plato japonés, los vinos blancos ofrecen una alternativa refinada que realza la frescura del pescado crudo y el equilibrio del arroz. Pexels

El Chardonnay representa otra alternativa interesante, aunque requiere una elección cuidadosa. Las versiones sin paso por barrica son ideales, ya que ofrecen notas de manzana verde o pera que no interfieren con el sushi. Un Chardonnay con leve crianza en madera puede ser atractivo si se busca más complejidad. Sus notas suaves de vainilla o mantequilla armonizan con preparaciones más cremosas, como aquellas que incluyen aguacate o salmón ahumado.

El Pinot Grigio y el Albariño también ofrecen propuestas destacadas. El Pinot Grigio, con ligereza y frescura, además de sus matices de pera y almendra, resulta muy versátil y refrescante. En cambio, el Albariño, típico de Rías Baixas, combina una acidez crujiente con aromas a durazno y melocotón. Esta cualidad lo convierte en un excelente acompañamiento para nigiris de camarón o vieira.

Vino y Sushi Para quienes disfrutan del sushi y del buen vino, lograr una combinación adecuada puede transformar una simple comida en una experiencia sensorial completa. Pexels

Si se desea un vino tinto, aunque no sea lo habitual, existen opciones posibles. Los tintos ligeros como el Pinot Noir joven o el Gamay, con taninos suaves y notas de frutos rojos, pueden acompañar sushi con pato o tempura. Aun así, la mayoría de los expertos aconseja cautela. Los taninos y la intensidad de los tintos suelen provocar que el pescado crudo adquiera un sabor metálico poco agradable.

En conclusión, el secreto de un buen maridaje radica en la frescura y la ligereza. El objetivo es realzar el sushi, no cubrir sus sabores delicados. Tanto la acidez del Sauvignon Blanc como la complejidad de un Chardonnay bien elegido pueden transformar una comida en una experiencia inolvidable. Explorar distintas combinaciones abre la posibilidad de encontrar el equilibrio perfecto para cada paladar.