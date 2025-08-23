Confirmado: este es el feriado extra que habrá en septiembre 2025

Septiembre de 2025 trae novedades en el calendario oficial que ya generan expectativas entre quienes planifican sus actividades y viajes. Los feriados adicionales suelen ser oportunidades ideales para organizar escapadas o disfrutar de un tiempo libre prolongado.
Así, la confirmación de un feriado extra genera atención tanto en los ciudadanos como en empresas, que deben ajustar sus agendas y prever cómo impactará en la rutina laboral y escolar. Este tipo de anuncios suele ser motivo de conversación en distintos medios y redes sociales.
Cuál es el feriado inesperado que habrá en septiembre 2025
feriados
¿El jueves 28 y viernes 29 son considerados feriados?
Pixabay
En septiembre, los trabajadores del comercio gozarán de un día libre especial reconocido por la Ley 26.541, equivalente a un feriado nacional. Esta jornada corresponde al Día del Empleado de Comercio, que en 2025 se celebra el viernes 26 de septiembre.