Confirmado: este es el feriado extra que habrá en septiembre 2025

Esta fecha ofrece la posibilidad de aprovechar al máximo el tiempo disponible, sin afectar otros aspectos de la vida cotidiana como el trabajo.

Por
Los Feriados que tocan el mes próximo

Los Feriados que tocan el mes próximo


Chat GPT

Septiembre de 2025 trae novedades en el calendario oficial que ya generan expectativas entre quienes planifican sus actividades y viajes. Los feriados adicionales suelen ser oportunidades ideales para organizar escapadas o disfrutar de un tiempo libre prolongado.

Es una buena oportunidad para desansar en medio de meses que no tendrá asuetos a la vista.
Confirman que el lunes 25 de agosto será feriado y habrá nuevo fin de semana largo: cuál es el motivo

Así, la confirmación de un feriado extra genera atención tanto en los ciudadanos como en empresas, que deben ajustar sus agendas y prever cómo impactará en la rutina laboral y escolar. Este tipo de anuncios suele ser motivo de conversación en distintos medios y redes sociales.

Cuál es el feriado inesperado que habrá en septiembre 2025

feriados
¿El jueves 28 y viernes 29 son considerados feriados?

¿El jueves 28 y viernes 29 son considerados feriados?

En septiembre, los trabajadores del comercio gozarán de un día libre especial reconocido por la Ley 26.541, equivalente a un feriado nacional. Esta jornada corresponde al Día del Empleado de Comercio, que en 2025 se celebra el viernes 26 de septiembre.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 3 y 4 de marzo: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 18 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día de la Raza
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Feriados con fines turísticos

  • 2 de mayo
  • 15 de agosto
  • 21 de noviembre
