Confirmado: este es el feriado extra que habrá en septiembre 2025







Los Feriados que tocan el mes próximo

Septiembre de 2025 trae novedades en el calendario oficial que ya generan expectativas entre quienes planifican sus actividades y viajes. Los feriados adicionales suelen ser oportunidades ideales para organizar escapadas o disfrutar de un tiempo libre prolongado.

Así, la confirmación de un feriado extra genera atención tanto en los ciudadanos como en empresas, que deben ajustar sus agendas y prever cómo impactará en la rutina laboral y escolar. Este tipo de anuncios suele ser motivo de conversación en distintos medios y redes sociales.

Cuál es el feriado inesperado que habrá en septiembre 2025 feriados ¿El jueves 28 y viernes 29 son considerados feriados? Pixabay En septiembre, los trabajadores del comercio gozarán de un día libre especial reconocido por la Ley 26.541, equivalente a un feriado nacional. Esta jornada corresponde al Día del Empleado de Comercio, que en 2025 se celebra el viernes 26 de septiembre.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

3 y 4 de marzo: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

18 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

12 de octubre: Día de la Raza

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Feriados con fines turísticos 2 de mayo

15 de agosto

21 de noviembre