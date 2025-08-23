23 de agosto de 2025 Inicio
Avistaje de ballenas en Península de Valdés: récord histórico en 2025 con más de 2.100 registros

Un nuevo monitoreo aéreo del Laboratorio de Mamíferos Marinos del Cesimar-Conicet, reveló que la cifra de ejemplares supera ampliamente en comparación con años anteriores.

La temporada de avistaje de ballenas es desde fines de mayo hasta diciembre

La temporada de avistaje de ballenas es desde fines de mayo hasta diciembre

Un nuevo censo aéreo de la Ballena Franca Austral realizado por el Laboratorio de Mamíferos Marinos del Cesimar-Conicet, reveló un récord histórico de 2.100 ejemplares en Península de Valdés. Cifra que superó ampliamente en comparación con años anteriores.

Te puede interesar:
Según informó la Municipalidad de Puerto Madryn al sitio Noticias Argentinas, lograron registrar 77 grupos de cópula, 826 madres con crías y al menos 381 individuos solitarios.

Puerto Pirámides
Avistaje de ballenas en Puerto Pirámides

Avistaje de ballenas en Puerto Pirámides

Desde el Laboratorio de Mamíferos Marinos del Cesimar-Conicet se sorprendieron ante la cantidad de ejemplares vistos para esta temporada, en comparación con las anteriores:

  • 2024: 1.468 ejemplares.
  • 2023: 1.237 ejemplares.

El equipo científico destacó que "estamos frente a una temporada única. El crecimiento constante de la población nos invita a proyectar el futuro del turismo de avistaje con gran optimismo".

