Avistaje de ballenas en Península de Valdés: récord histórico en 2025 con más de 2.100 registros Un nuevo monitoreo aéreo del Laboratorio de Mamíferos Marinos del Cesimar-Conicet, reveló que la cifra de ejemplares supera ampliamente en comparación con años anteriores.







La temporada de avistaje de ballenas es desde fines de mayo hasta diciembre Clarín

Un nuevo censo aéreo de la Ballena Franca Austral realizado por el Laboratorio de Mamíferos Marinos del Cesimar-Conicet, reveló un récord histórico de 2.100 ejemplares en Península de Valdés. Cifra que superó ampliamente en comparación con años anteriores.

Según informó la Municipalidad de Puerto Madryn al sitio Noticias Argentinas, lograron registrar 77 grupos de cópula, 826 madres con crías y al menos 381 individuos solitarios.

Desde el Laboratorio de Mamíferos Marinos del Cesimar-Conicet se sorprendieron ante la cantidad de ejemplares vistos para esta temporada, en comparación con las anteriores:

2024: 1.468 ejemplares.

2023: 1.237 ejemplares.