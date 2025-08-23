23 de agosto de 2025 Inicio
Paro de controladores aéreos: al menos 70 vuelos fueron cancelados, 50 de ellos de Aerolíneas Argentinas

La medida de fuerza organizada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) afectó a miles de usuarios. Para el domingo 24 se esperan restricciones entre las desde las 13 hasta las 16, pero también de 19 a 22.

El viernes 22 de agosto se realizó la primera jornada de paro organizado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), que afectó a varios usuarios. Al menos 70 vuelos fueron cancelados, 50 de ellos fueron de Aerolíneas Argentinas.

Un hombre murió electrocutado mientras intentaba robar cables

La aerolínea JetSmart también fue afectada por el paro, con 15 cancelaciones. Seguida por 3 de Latam, y 2 cancelaciones de Gol.

Las cancelaciones fueron en su 41 de partidas, 34 de vuelos doméstico y tan solo 7 de vuelos internacionales. Las cancelaciones de arribos fueron en total 29, de los cuales 24 en vuelos nacionales y 4 de vuelos internacionales.

El gremio tiene más de 1.000 afiliados distribuidos en los 54 aeródromos y aeropuertos que están en funcionamiento en todo el país, además de cinco centros regionales de control de área, y abarca tanto a controladores aéreos como a otros trabajadores del área técnica, que dependen de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), una empresa del Estado.

ATEPSA PARO 23-8-25

El paro contempló para el viernes 22 restricciones desde las 13 hasta las 16, pero también de 19 a 22. El domingo 24 se repiten los mismos horarios y el martes 26 será de 7 a 10 y de 14 a 17. El jueves 28 el paro será de 13 a 16 y el sábado 30 de agosto de 13 a 16 y de 19 a 22.

"Finalizada la segunda conciliación obligatoria y ante la falta de una propuesta salarial real, confirmamos el inicio del cronograma de medidas legítimas de acción sindical presentado el día 13/08, con fecha de inicio el viernes 22/08", precisaron desde ATEPSA.

"La medida solo afecta despegues de aeronaves, es decir, que se restringen las autorizaciones de aeronaves y vehículos en tierra. No se recibirán ni se transmitirán planes de vuelo en los horarios publicados", añadieron.

