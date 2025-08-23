Paro de controladores aéreos: al menos 70 vuelos fueron cancelados, 50 de ellos de Aerolíneas Argentinas La medida de fuerza organizada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) afectó a miles de usuarios. Para el domingo 24 se esperan restricciones entre las desde las 13 hasta las 16, pero también de 19 a 22. Por







El viernes 22 de agosto se realizó la primera jornada de paro organizado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), que afectó a varios usuarios. Al menos 70 vuelos fueron cancelados, 50 de ellos fueron de Aerolíneas Argentinas.

La aerolínea JetSmart también fue afectada por el paro, con 15 cancelaciones. Seguida por 3 de Latam, y 2 cancelaciones de Gol.

Las cancelaciones fueron en su 41 de partidas, 34 de vuelos doméstico y tan solo 7 de vuelos internacionales. Las cancelaciones de arribos fueron en total 29, de los cuales 24 en vuelos nacionales y 4 de vuelos internacionales.

El gremio tiene más de 1.000 afiliados distribuidos en los 54 aeródromos y aeropuertos que están en funcionamiento en todo el país, además de cinco centros regionales de control de área, y abarca tanto a controladores aéreos como a otros trabajadores del área técnica, que dependen de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), una empresa del Estado.

ATEPSA PARO 23-8-25 El paro contempló para el viernes 22 restricciones desde las 13 hasta las 16, pero también de 19 a 22. El domingo 24 se repiten los mismos horarios y el martes 26 será de 7 a 10 y de 14 a 17. El jueves 28 el paro será de 13 a 16 y el sábado 30 de agosto de 13 a 16 y de 19 a 22.

"Finalizada la segunda conciliación obligatoria y ante la falta de una propuesta salarial real, confirmamos el inicio del cronograma de medidas legítimas de acción sindical presentado el día 13/08, con fecha de inicio el viernes 22/08", precisaron desde ATEPSA. "La medida solo afecta despegues de aeronaves, es decir, que se restringen las autorizaciones de aeronaves y vehículos en tierra. No se recibirán ni se transmitirán planes de vuelo en los horarios publicados", añadieron.