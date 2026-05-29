29 de mayo de 2026 Inicio
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Caso Agostina Vega: se llevaron herramientas y ropa de la casa de Barrelier

El fiscal Raúl Garzón pidió peritar elementos de la vivienda donde la adolescente fue citada por el único detenido, en el marco de la causa por la desaparición de la menor en Córdoba.

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La policía de investigaciones se llevó elementos de la casa de Barrelier.

C5N

Continúa la búsqueda de Agostina Vega, desaparedica el 24 de mayo pasado en Córdoba, cuando se fue a encontrar con el único detenido, Claudio Barrelier, en la vivienda ubicada en la calle Juan del Campillo al 800 del barrio Cofico.

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En el mardo de la causa para saber qué pasó con la menor de 14 años cuyo paradero se desconoce hace 9 días, el fiscal Raúl Garzón ordenó un nuevo allanamiento a la vivienda donde el hombre, conocido de la madre de la menor, la habría citado: se llevaron herramientas y ropa para peritar.

Este es el lugar donde se vio a la adolescente por útlima vez, el sábado pasado por la noche, cuando se tomó un remís desde su casa para encontrarse con el barra de Instituto que está detenido por su desaparición en el penal de Bouwer.

"Fueron a buscar nuevos elementos, a partir de las pruebas que se sumaron en las últimas horas", reconoció la abogada del padre de Agostina. Paralelamente, este viernes, los investigadores rastrillaron un campo, con policía montada y perros, adonde los llevó la declaración de uno de los testigos, y donde hay una casona abandonada.

A casi una semana de la desaparición, las pistas son escasas y todo apunta al único imputado, un hombre de 33 años que fue quien se mensajeaba con la nena y su mamá, Melisa Heredia, con quien tenía relaciones esporádicas, aunque la mujer no habló de amistad.

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