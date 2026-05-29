La mamá de Agostina Vega se descompensó en la marcha: "Por favor, necesito que aparezca" La mamá de la adolescente cordobesa, que lleva 9 días desaparecida, pidió que no la dejen sola. Melisa Heredia aseguró estar "desesperada" y exigió la aparición con vida de la menor. Por Agregar C5N en









La mamá de Agostina Vega se descompensó en medio de la marcha en el centro de la ciudad. C5N

La familia y amigos de Agostina Vega realizaron este viernes una nueva marcha para exigir la aparición de la adolescente de 14 años, que lleva 9 días sin conocerse cuál es su paradero, en la ciudad de Córdoba. El único detenido es Claudio Barrelier, de 33 años, amigo de la madre de la nena y quien intercambió mensajes con ambas mujeres.

"Estoy desesperada. Por favor, necesito que aparezca", aseguró la mamá de la menor, que fue vista por última vez el sábado 23 por la noche, cuando se fue de su casa en el barrio General Mosconi hacia el barrio Cofico.

Los allegados y vecinos se concentraron en el barrio donde reside la familia y se trasladaron en colectivo hacia el centro de la capital cordobesa, donde exigieron la aparición inmediata de la adolescente. En medio de un clima de extrema tensión y dolor, la madre de la joven, Melisa Heredia, sufrió una descompensación.

Al grito de "aparición con vida ya", levantando carteles y banderas con la imagen de la chica de 14 años y la leyenda "que vuelva", toda la comunicad cordobesa apoyó a la madre, los abuelos, los hermanos y los amigos de Agostina, que pidieron justicia.

Cómo sigue la investigación para encontrar a Agostina Vega La causa por la desaparición de Agostina Vega avanzó con un allanamiento en la vivienda de Claudio Barreliler, el único detenido hasta el momento. Allí, en Juan del Campillo 878, se recogieron herramientas, y continúa el rastrillaje de un predio de 200 hectáreas en las afueras de la capital. El fiscal Raúl Garzón sostiene la hipótesis de que la menor se encuentra en Córdoba y está con vida.