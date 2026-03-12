Escándalo en Nordelta: acusaron a Wanda Nara por maltrato animal y ella culpó a los carpinchos Los vecinos del barrio privado donde reside la conductora con sus hijos, denunciaron el encierro y el abandono de los animales mientras la conductora de Masterchef se encuentra de viaje en Milán: "Están muy solos los perros y ladran todo el día", expresaron. + Seguir en







La conductora de Masterchef desmintió las acusaciones y aseguró que los animales están a resguardo en una jaula por su integridad física. Web

La empresaria Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la polémica, esta vez por el trato hacia sus mascotas. Vecinos de Nordelta denunciaron que la conductora de MasterChef habría dejado a sus animales encerrados en un canil durante diez días, coincidiendo con su viaje a Milán. "Los perros están muy solos y ladran todo el día", expresaron con indignación los residentes de la zona y se desató una ola de críticas en redes sociales. Ella salió a contestar y culpó a los carpinchos.

La información la dieron a conocer en La mañana con Moria (eltrece), cuando mostraron las fotos que tomaron algunos de los vecinos del barrio. “Lo que me cuentan es que Wanda Nara habría dejado a dos de sus perros en una especie de canil que está al lado de su casa”, detalló el periodista y agregó que "los perros están muy solos" y que "ladran todo el día”,

Según la denuncia que formalizó una de las vecinas, los animales hace diez días que no ven a nadie y se encuentran a pleno rayo del sol, sin acceso a la casa, quedando totalmente encerrados en el canil. Las acusaciones coinciden con la ausencia de la mediática que se encuentra de vacaciones junto a su novio, Martín Migueles, en Milán, Italia

El descargo de Wanda Nara La mediática salió con los tapones de punta y publicó un posteo para explicar qué fue lo que pasó con sus mascotas. “Están mis hijos y mi familia”, aseguró para dejar en claro que las mascotas están siendo cuidadas por alguien. Además, dio detalles sobre la situación que la llevó a tomar la decisión de armar esa especie de canil afuera de su casa de Nordelta: “Mi casa da al río y se caen, por eso construí un lugar seguro para ellos”.

Descargo de Wanda Nara por el supuesto abandono de sus mascotas