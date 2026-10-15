15 de octubre de 2026 Inicio
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Un hombre de 46 años se prendió fuego cuándo intentaban desalojarlo en Córdoba

El episodio ocurrió en una vivienda de la ciudad de Estación Juárez Celman. Tras sufrir quemaduras, el residente fue asistido y trasladado a un centro de salud, donde recibió el alta, mientras las autoridades resolvieron que la orden de desocupación no avanzara por el momento.

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Un hombre se prendió fuego al intentar ser desalojado por la Policía de Córdoba. 

Un hombre se prendió fuego al intentar ser desalojado por la Policía de Córdoba. 

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Un hombre de 46 años se roció con líquido inflamable y se prendió fuego este jueves en una vivienda de Estación Juárez Celman, Córdoba, cuando efectivos policiales y autoridades judiciales intentaban desalojarlo, por lo que sufrió quemaduras y fue trasladado a un centro de salud, mientras la orden quedó suspendida.

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La intervención comenzó cuando efectivos de la Departamental Colón de la Policía de Córdoba y representantes judiciales llegaron a una casa de la calle Los Eucaliptos al 120, con el objetivo de ejecutar una orden para que los ocupantes dejaran el inmueble, pero la situación cambió cuando uno de ellos se negó a retirarse.

En medio de la diligencia, el residente subió al techo, se opuso a abandonar la propiedad pese a los pedidos de las autoridades y se autolesionó con una sustancia inflamable, por lo que la Policía pidió asistencia sanitaria de manera urgente y concentró sus esfuerzos en la atención del lesionado.

Un hombre de 46 años se roció con líquido inflamable y se prendió fuego cuando efectivos policiales intentaban desalojarlo.

Un hombre de 46 años se roció con líquido inflamable y se prendió fuego cuando efectivos policiales intentaban desalojarlo.

Qué se sabe del estado de salud del hombre que se prendió fuego durante un desalojo en Córdoba

Un servicio de emergencias llegó al domicilio y brindó atención primaria antes de trasladarlo a un centro de salud para una evaluación. Luego de permanecer en observación y de que el personal sanitario revisara las lesiones en distintas zonas del cuerpo, el hombre recibió el alta médica.

Por disposición de las autoridades judiciales, la orden de desocupación quedó suspendida y no llegó a concretarse durante la jornada del jueves 15 de octubre, luego del episodio que obligó a convocar a emergencias, y hasta el momento no trascendieron nuevas fechas ni definiciones sobre la continuidad del trámite.

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