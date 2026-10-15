16 de octubre de 2026 Inicio
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La Plata: un hombre mató a su pareja, viajó a Jujuy y se entregó al regresar

La muerte habría ocurrido el lunes en una casa de la calle 39, entre 121 y 122. Tras el hecho, el agresor viajó a Jujuy para dejar a su hijo de un año y medio con su hermana. Este jueves volvió a la capital bonaerense, se presentó ante la Policía y confesó el crimen.

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Efectivos de la policía bonaerense se presentó en el domicilio de calle 39

Efectivos de la policía bonaerense se presentó en el domicilio de calle 39, tras la confesión del sospechoso. Imagen optimidaza con IA. 

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Un hombre de 48 años quedó detenido este jueves en La Plata luego de presentarse en la Comisaría Segunda y declarar que había matado a su pareja el lunes en la vivienda que compartían, ubicada en la calle 39, entre 121 y 122, por causas que aún se investigan.

Gabriel Vega, padre de Agostina Vega.
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De acuerdo con la información policial, y según lo publicado por medios locales, el acusado, identificado por sus iniciales J. M. B., indicó ante los agentes que había matado a G. P. M. Luego de escuchar su declaración, los efectivos se trasladaron al domicilio y encontraron el cuerpo de la mujer con signos compatibles con una asfixia mecánica.

El hombre detalló a los policías que el crimen había ocurrido el lunes pasado, tres días antes de su presentación, y esa declaración permitió a los investigadores ubicar el domicilio señalado y preservar el lugar para las pericias que deberán aportar evidencia sobre lo sucedido y establecer la mecánica de la muerte.

Comisaría Segunda de La Plata, donde se presentó el hombre y confesó el crimen de su pareja.

Comisaría Segunda de La Plata, donde se presentó el hombre y confesó el crimen de su pareja.

Femicidio en La Plata: el acusado confirmó que, después del crimen, viajó a Jujuy para dejar a su hijo al cuidado de su hermana

En su declaración, el acusado explicó que después del hecho viajó a Jujuy para dejar a su hijo, de un año y medio, al cuidado de su hermana. Según la información oficial, los investigadores corroboraron telefónicamente ese dato antes de que regresara a La Plata y acudiera a la dependencia policial.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 17 de La Plata, que dispuso las actuaciones correspondientes para avanzar con las pericias y determinar las circunstancias del crimen, mientras el sospechoso permanece detenido a disposición de la Justicia.

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