La Plata: un hombre mató a su pareja, viajó a Jujuy y se entregó al regresar

Un hombre de 48 años quedó detenido este jueves en La Plata luego de presentarse en la Comisaría Segunda y declarar que había matado a su pareja el lunes en la vivienda que compartían, ubicada en la calle 39, entre 121 y 122, por causas que aún se investigan.
De acuerdo con la información policial, y según lo publicado por medios locales, el acusado, identificado por sus iniciales J. M. B., indicó ante los agentes que había matado a G. P. M. Luego de escuchar su declaración, los efectivos se trasladaron al domicilio y encontraron el cuerpo de la mujer con signos compatibles con una asfixia mecánica.
El hombre detalló a los policías que el crimen había ocurrido el lunes pasado, tres días antes de su presentación, y esa declaración permitió a los investigadores ubicar el domicilio señalado y preservar el lugar para las pericias que deberán aportar evidencia sobre lo sucedido y establecer la mecánica de la muerte.
Comisaría Segunda de La Plata, donde se presentó el hombre y confesó el crimen de su pareja.
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Femicidio en La Plata: el acusado confirmó que, después del crimen, viajó a Jujuy para dejar a su hijo al cuidado de su hermana
En su declaración, el acusado explicó que después del hecho viajó a Jujuy para dejar a su hijo, de un año y medio, al cuidado de su hermana. Según la información oficial, los investigadores corroboraron telefónicamente ese dato antes de que regresara a La Plata y acudiera a la dependencia policial.
La investigación quedó a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 17 de La Plata, que dispuso las actuaciones correspondientes para avanzar con las pericias y determinar las circunstancias del crimen, mientras el sospechoso permanece detenido a disposición de la Justicia.