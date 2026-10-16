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Una ex Gran Hermano lanzó una convocatoria para conseguir pareja: "Te invito a..."

Una exintegrante del reality sorprendió con una inesperada propuesta para encontrar el amor y lanzó una invitación que despertó curiosidad entre sus seguidores.

Una de las exhermanitas fue protagonista de una propuesta inédita.

Una de las exhermanitas fue protagonista de una propuesta inédita.

Daniela Celis, exparticipante de Gran Hermano, sorprendió al lanzar una convocatoria pública para encontrar pareja después de su separación de Nick Sícaro. La influencer presentó la iniciativa durante una transmisión del streaming de Telefe, junto a Lizardo Ponce y Mica Viciconte.

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La propuesta surgió cuando Lizardo Ponce anunció: “Pestañela busca un chongo y acá arranca la convocatoria para buscar al chongo de Pestañela”. Entusiasmada, Daniela Celis reaccionó inmediatamente: “Me vuelvo loca, me encanta”.

Durante la conversación, Mica Viciconte le preguntó qué características debía reunir su futuro pretendiente. La ex Gran Hermano fue contundente sobre sus preferencias: “Tiene que tener mucha personalidad, actitud”, dejando en claro qué busca en un hombre.

Para participar, los interesados deben escanear un código QR y completar un formulario con nombre, apellido, fecha de nacimiento y un video breve explicando por qué quieren conocerla. La convocatoria se convirtió en una particular manera de buscar un nuevo vínculo sentimental.

Finalmente, Daniela Celis invitó públicamente a sus seguidores a postularse: “Yo no sé si vos que estás del otro lado creés en el amor o no, pero yo te invito a que me conozcas, a que nos conozcamos y la pasemos bien”. Además, alentó a los interesados a escanear el código QR.

La postura que tomó Daniela Celis tras la denuncia a Thiago Medina

Daniela Celis decidió no realizar declaraciones públicas sobre la denuncia por presunto abuso sexual contra Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano y padre de sus dos hijas. Semanas atrás, el joven fue imputado tras una presentación judicial realizada por su prima, Iara Agustina Ledesma.

La postura de la influencer fue analizada en LAM (América TV), donde Karina Iavícoli preguntó: “¿Y qué piensa Daniela de esto?”. Los panelistas respondieron que “no habla”, mientras Ángel de Brito destacó la gravedad del caso y su repercusión familiar.

Por su parte, Fefe Bongiorno vinculó el silencio de Celis con la protección de sus hijas: “Yo creo que Dani no habla del tema justamente por las hijas, porque él es el padre”. Nazarena Vélez también opinó sobre la situación: “Yo creo que a Daniela le debe de doler muchísimo”.

Pepe Ochoa reveló que distintos periodistas intentaron obtener declaraciones de Daniela Celis, pero que ella mantiene una posición firme. Ángel de Brito confirmó: “Se ha intentado en las notas, se le puede preguntar, la pueden ir a buscar a la puerta del teatro [...]. Pero no, elige no hablar”.

En cuanto a la investigación, Thiago Medina quedó imputado por abuso sexual con acceso carnal, acusación que deberá esclarecer la Justicia. Según lo informado en LAM, la denunciante ratificó su presentación y las pericias psicológicas están previstas para abril de 2027. La imputación no implica una declaración de culpabilidad.

A fines del mes pasado, Daniela Celis había roto el silencio sobre la denuncia al publicar una historia en su perfil oficial de Instagram. Por entonces, declaró: "No voy a fingir demencia, pero no voy a decir mucho. Los tiempos de Dios son perfectos”. También cuestionó el parentesco de la denunciante con Thiago Medina, sin pronunciarse sobre la veracidad de la acusación. “Me llamó la atención que diga que son primos porque no tienen vínculo de sangre, ni de apellido. Ni yo ni las nenas la conocen”, sostuvo.

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