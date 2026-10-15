15 de octubre de 2026 Inicio
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El escalofriante video de Claudio Barrelier contra la madre de Agostina Vega: "Vos entregaste a tu hija"

El principal acusado por el femicidio de la adolescente en Córdoba cargó contra Melisa Heredia, mientras permanece detenido. "Tu familia te va a terminar odiando", lanzó.

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Claudio Barrelier es el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega.

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En el video, Barrelier acusó a Heredia y se refirió a su familia: "Quiero que estés frente a frente para que de una vez por todas se sepa la verdad. Tu familia te va a terminar odiando, van a saber que vos entregaste a tu hija, las cosas que hiciste con tu hija. Tu hija salió a decir a compañeras del colegio que hacías pornografía, que vos la producías con tu celular, y todo lo veía tu hija, sus compañeras se reían. Animate, animate a estar al frente mío de una vez por todas".

"La persona que mandó ese auto esa noche, que la busquen de mi casa, fuiste vos, vos hiciste ese llamado por teléfono", agregó el principal imputado en esta línea.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, Agostina abandonó la casa de su familia la noche del 23 de mayo para juntarse con Barrelier en Cofico. La hipótesis central apunta a que abordó un remís desde el barrio General Mosconi rumbo a la intersección de Fragueiro y Juan del Campillo, donde se los observó juntos cerca de las 22:30.

Claudio Barrelier es el principal acusado por el caso Agostina Vega.

Claudio Barrelier es el principal acusado por el caso Agostina Vega.

En este marco, el testimonio del conductor del remís fue clave para la Fiscalía, ya que declaró que Agostina contó que se encontraría con Barrelier para planear una sorpresa por el cumpleaños de su madre, quien habría sido su pareja. El relato fue incluido en la causa debido a que las autoridades reconstruyeron el contexto del encuentro.

Por su parte, el presunto autor material del crimen afirmó que solo se reunió con la menor para darle dinero para el viaje. De acuerdo con su testimonio, recorrieron a pie un par de cuadras por Cofico hasta que la adolescente se subió a un Volkswagen Gol color rojo para dirigirse a lo de un conocido.

No obstante, la Fiscalía a cargo de Garzón cotejó esta versión con las filmaciones de las cámaras de seguridad, después de que constataran la presencia de ambos alrededor de las 22:30. Sin embargo, en ningún momento registraron el paso del vehículo señalado por el acusado.

El padre de Agostina Vega impulsa un proyecto de ley para proteger niños

A cinco meses de haber encontrado a su hija asesinada en Córdoba, Gabriel Vega se quebró al recordar a Agostina y aseguró que "no hay nada político" detrás del proyecto de ley que presentó junto a su abogada Fernanda Alaniz en la Legislatura de Córdoba con el objetivo de proteger a otros menores. Quieren hacer lo mismo en el Congreso Nacional.

"Agostina no va a volver, pero hay un montón de Agostinas atrás, es por eso el proyecto de ley", sostuvo Gabriel entre lágrimas este jueves en La mañana con Moria por El Trece y lamentó: "La estaba buscando con vida y si tenía que dar vuelta Córdoba lo iba a hacer, porque es mi hija. Pero fue otro el resultado".

"Con mi esposa Dolores la recordamos todos los días. La semana pasada veíamos un cajón de frutillas y nos reíamos porque las comía como una ardilla, realmente las disfrutaba. O la música que escuchaba o cómo bailaba... Y va a ser así, pero a la vez es durísimo, realmente es durísimo", compartió el padre de la niña de 14 años, que fue encontrada desmembrada tras una semana de búsqueda.

Al ser consultado sobre la madre de Agostina, el cordobés solo detalló que Melisa Heredia "tenía una forma muy distinta de criar". "No voy a decir nada respecto a la madre, por una cuestión de respeto a Agostina", zanjó.

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