16 de octubre de 2026 Inicio
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Santa Fe: encontraron un ciervo en una casa y murió cuando intentaron trasladarlo

El ejemplar apareció en las calles de Cañada de Gómez y una vecina lo resguardó en su vivienda. Pese a la intervención de las autoridades para ponerlo a salvo, el animal falleció antes de llegar a la Jefatura Departamental.

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El ciervo que apareció en Cañada de Gómez

El ciervo que apareció en Cañada de Gómez, en Santa Fe.

La Capital

Un ciervo apareció en las calles de Cañada de Gómez, Santa Fe, y terminó refugiado en una vivienda particular. Una vecina logró mantenerlo dentro de la propiedad hasta la llegada de las autoridades, pero el operativo para ponerlo a salvo tuvo un desenlace fatal porque el ejemplar murió antes de llegar al lugar al que iba a ser derivado.

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Según informó el medio La Capital, el episodio ocurrió el miércoles por la tarde, alrededor de las 18, cuando los vecinos advirtieron la presencia del animal en plena zona urbana. El recorrido del mamífero comenzó en el barrio Puerto Nuevo y continuó por las calles Marconi, Colón y Brown, hasta que ingresó a una propiedad particular y quedó dentro del terreno.

En la vivienda, ubicada en Belgrano al 400, el ejemplar golpeó contra un portón y sorprendió a la mujer que se encontraba en el lugar, quien cerró la reja para evitar que volviera a salir a la calle y dio aviso a las autoridades para que intervinieran para coordinar la asistencia.

Al lugar acudieron efectivos de la Policía de Santa Fe, personal de la Guardia Urbana, integrantes de Defensa Civil, agentes del área municipal de Salud Animal e inspectores de Tránsito. Estos últimos interrumpieron preventivamente la circulación de vehículos y delimitaron el sector para facilitar las tareas de asistencia y evitar que el ciervo volviera a escapar.

La policía trabajó en el rescate del ciervo que apareció en Cañada de Gómez, pero el animal falleció.

La policía trabajó en el rescate del ciervo que apareció en Cañada de Gómez, pero el animal falleció.

El ciervo que apareció en Cañada de Gómez murió cuándo lo trasladaban a la Jefatura Departamental

Dos veterinarios examinaron al ejemplar y le aplicaron un sedante para facilitar su manipulación. Luego, los agentes lo subieron a una camioneta con destino a la Jefatura Departamental, donde tenían previsto mantenerlo a resguardo hasta coordinar la intervención de la Policía Ecológica provincial, especializada en este tipo de situaciones.

Sin embargo, el animal murió durante el trayecto, antes de que pudiera concretarse su derivación al organismo especializado. Hasta el momento, no se informaron oficialmente las causas del fallecimiento ni se confirmó si una posible lesión en una de sus patas tuvo relación con el desenlace. El operativo terminó así sin que se pudiera completar el rescate.

Por el momento, no se pudo establecer de dónde provenía el ejemplar ni cómo llegó a circular por una zona poblada de Cañada de Gómez. Su aparición generó sorpresa entre los vecinos y abrió interrogantes sobre las circunstancias que llevaron a un animal silvestre a recorrer distintas calles de la ciudad hasta terminar dentro de una vivienda.

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