Revelaron cómo fueron los últimos instantes de Fernando Confessore

El periodista Gabriel Iezzi dio detalles de los primeros síntomas del meteorólogo y contó sobre la llegada del personal policial y el SAME al domicilio familiar ubicado en Versalles.

La muerte de Fernando Confessore generó profunda conmoción y el periodista Gabriel Iezzi reveló cómo fueron sus últimas horas con vida . El meteorólogo se encontraba en su casa con su familia y comenzó a sentirse mal, por lo que su pareja llamó al 911 antes de que se desvanezca.

La información fue confirmada por Mario Massaccesi en vivo en TN: "La última noticia, la que no quisiéramos dar, pero además nos toca de cerca. Murió hace un rato nada más nuestro compañero Fernando Confessore . El que veías todos los días hace 30 años en esta señal".

"Es una voz que nos acaba de llegar de voz de su familia. Hasta hace un rato, la idea aquí era no dar la información justamente por el pedido de su mujer y también por respeto a sus hijas. Lo mantuvimos en absoluta discreción hasta tanto se enterara el resto de su familia ”, contó.

Ante esto, el periodista de Radio Mitre contó que se desvaneció en la cocina de su domicilio: “Al arribar el personal policial comienza a realizar maniobras de RCP hasta el arribo del SAME, los cuales continúan realizando maniobras sin éxito ”.

Jopo Angeli despidió a Fernando Confessore , uno de los meteorólogos más reconocidos de la televisión de nuestro país, con un mensaje muy emotivo. Lo recordó como un colega generoso que ayudó a las nuevas camadas de presentadores del tiempo, y cerró su homenaje con una frase que se volvió el centro de la despedida. "Fer, muchas gracias. Ya sos leyenda" , dijo.

La palabra de Angeli llegó durante un cierre meteorológico en vivo en la pantalla de C5N, que definió como una jornada muy especial para la comunidad meteorológica. Contó que esperaron a que se hiciera el anuncio oficial y que no eran amigos en sentido estricto, aunque coincidieron en muchos lugares. Mientras lo recordaba, compartió una anécdota de una sesión de fotos de hace más de 12 años.

Ese día, Confessore y su colega Nadia se pusieron a hablar de un curso que querían crear para nuevos presentadores del tiempo. Discutían si debía incluir radiosondas, dónde se podían buscar los globos meteorológicos y cómo armar la capacitación, e incluso contactaron a la oficina de docencia del Servicio Meteorológico Nacional. Parte de ese proyecto se concretó.

Angeli destacó que, en la televisión, hay quienes eligen sostener la escalera para que otros suban y quienes la patean para que no puedan hacerlo. "Fernando Confesores fue un tipo que férreamente sostenía esa escalera", afirmó, y agregó que lo hizo "con la confianza que le daba su idoneidad, su academicismo". Según dijo, Confessore, a quien definió como una "leyenda", y la primera camada de presentadores les "asfaltaron el camino" a quienes vinieron después. Lo describió como "un colega, un increíble gran profesional, una increíble gran persona".