Dalma derribó un mito sobre Diego Maradona y sus hijos: "Jamás fue el sueño de mi papá" La actriz contó una de las conversaciones que tuvo con el exfutbolista sobre su familia y el vínculo con Jana y Diego Jr: "Él siempre negaba todo". Agregar C5N en









Dalma terminó con un mito de Diego Maradona. AP

En medio del juicio por la muerte de Diego Maradona, Dalma fue invitada a Olga y contó una de las conversaciones que tuvo con su papá respecto a lo familiar y a los hijos que tuvo con otras mujeres. “Jamás fue el sueño de él”, contó respecto a juntar a todos en un mismo lugar.

La Negra Vernaci le preguntó a la actriz en relación al vínculo con sus hermanos Jana y Diego Jr, además del que tiene con Gianinna, y contó cómo fue el entrarse: “Yo voy a hablar por mí. Lo que sucedió siempre fue que cada vez que nosotras queríamos hablar del tema con él, él negaba todo. Nosotras cuando éramos chicas, no sabía cómo era. Mi mamá nos dijo que ella habló del tema y también se lo negaba”.

"No se hablaba mucho de mis otras hermanas"



Dalma Maradona y su relación con Diego: "Jamás fue el sueño de mi papá reunir a los 5 hermanos"https://t.co/eIJSA8eFfr pic.twitter.com/coTjQgGuiK — OLGA (@olgaenvivo) October 16, 2026 “Con Verónica no porque era su pareja, pero siempre fue ‘no no no’. Después cuando él dice que los quiere reconocer, bueno. Pero tampoco se hablaba mucho del tema”, reveló respecto a cómo se dio el proceso de reconocimiento.

Por último, reveló: “Lo que siempre me da mucha risa cuando dicen ‘no hicieron la reunión de los cinco que era el sueño de tu papá’. Jamás me dijo que era un sueño. No es que me lo pidió y dije que no. Nunca fue un sueño”.

En medio del juicio por la muerte de Diego Maradona, Dalma apuntó contra Jana: "De ser mala leche y traicionera no se vuelve" En el medio del juicio por la muerte de Diego Maradona, Dalma lanzó una serie de historias en Instagram contra Jana, luego de que ella pida la absolución del psicólogo Carlos Díaz. “Todos tienen la misma culpa”, aseguró y contó que el profesional había pedido que dejen de verlo a su padre.