Lo habían condenado por matar a un periodista y ahora lo detuvieron por robar un perfume Se trata de un hombre que quedó en libertad tras un asesinato y fue arrestado por llevarse una fragancia de un comercio. También una mujer está acusada de ser su acompañante. Por Agregar C5N en









El hombre se llama Diego Arduino.

Un hombre de 48 años que había sido condenado por el crimen de un periodista en la provincia de Mendoza ahora fue detenido después de robar un perfume en un comercio. También fue arrestada una joven acusada de ser su acompañante y ambos se encuentran imputados.

El hecho ocurrió cuando un hombre identificado como Diego Arduino robó un perfume en un comercio de la ciudad de Las Heras junto a una joven de 30 años llamada Magalí Castro Bravo. Luego, el principal acusado se retiró y la dueña del local cerró el negocio después de que advirtiera el faltante del producto, por lo que obstaculizó el paso de la mujer.

El hombre fue identificado como Diego Arduino. En tal sentido, después Arduino regresó al lugar, exigió que su acompañante sea liberada por la dueña y devolvió la fragancia. No obstante, la vendedora se opuso, el delincuente se marchó del lugar y Castro Bravo aportó información a la Policía sobre el hombre. Ante esta situación, el personal de la Unidad Especial de Patrullaje detuvo al acusado cerca del lugar.

En tanto, ahora la investigación es encabezada por el fiscal Tomás Guevara, quien calificó el suceso con la carátula de "hurto simple". Por lo pronto, el hombre había sido condenado por el asesinato del periodista Alejo Hunau mediante un botellazo en la cabeza en su departamento en 2004, mientras que también cometió estafas y enfrenta acusaciones de violencia de género.

Condenaron a 15 años de prisión a los adolescentes que mataron al empresario Andrés Blaquier La Justicia de San Isidro condenó a 15 años de prisión a los dos jóvenes que asesinaron al empresario agropecuario Andrés Blaquier para robarle la moto, un hecho ocurrido el 29 de octubre de 2022 en la Autopista Panamericana, a la altura de Pilar. Los asesinos tenían 16 y 17 años en ese momento. El empresario, 62.

La pena se fijó en la audiencia de cesura, a cargo de los jueces Alejandro Flori, Silvia Chomiez y Silvina Coto. Aplicaron la nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y fija un máximo de 15 años para todos los menores de 18. Los jóvenes fueron condenados por robo agravado por el uso de arma de fuego y por resultar en lesiones graves, en concurso real con homicidio agravado criminis causa (cometido para lograr la impunidad de otro delito). La Justicia los había declarado culpables en octubre de 2023. El crimen ocurrió en el kilómetro 50 de la Panamericana. Blaquier viajaba con su esposa, Magdalena De Elordy, en una moto BMW 1200. Dos delincuentes los persiguieron en una Kawasaki Z400, les cortaron el paso y dispararon contra el empresario con una pistola 9 milímetros.