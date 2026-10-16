16 de octubre de 2026 Inicio
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La Selección argentina enfrentará a Uruguay y Costa Rica en noviembre

Tras la despedida de Lionel Messi de la Albiceleste, el equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará dos encuentros en la próxima fecha FIFA.

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photoLa Selección afrontará dos partidos.

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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó los próximos dos partidos amistosos que jugará la Selección argentina en la fecha FIFA de noviembre: enfrentará a Uruguay, el viernes 13 en Buenos Aires, y a Costa Rica, el martes 17 en Córdoba. La particularidad es que serán los primeros compromisos tras el adió de Lionel Messi.

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El conjunto albiceleste afrontará la última ventana del año con un par de compromisos. En primer término disputará una nueva edición del clásico del Río de la Plata con la Celeste, que dirige de manera interina Diego Forlán.

El encuentro contra el equipo uruguayo, en principio, se disputará en la cancha de Boca. Fue la Bombonera la sede del último cruce entre ambos en territorio argentino: el elenco visitante se impuso 2-0, el 16 de noviembre de 2023 por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, con goles de Ronald Araujo y Darwin Núñez.

Por otra parte, los dirigidos por Lionel Scaloni tendrán un segundo encuentro contra Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. La última vez que se jugó con el conjunto tico fue el 27 de marzo de 2024, en Los Angeles, cuando Argentina ganó 3-1 con tantos de Ángel Di María, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, mientras que Manfred Ugalde descontó.

La publicación de la AFA

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